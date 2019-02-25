Во Владивостоке Минобороны построит огромный центр двойного назначения

Пользоваться его услугами сможет и частный бизнес

В 2019 году Минобороны планирует подписать три концессии на строительство логистических комплексов в Калининграде, Севастополе и Владивостоке. Об этом сообщил Игорь ЯКИМЕНКО, до недавнего времени начальник управления инвестиционных проектов развития инфраструктуры Минобороны, сообщает газета «Золотой Рог».

Якименко добавил, что капзатраты на комплекс в Севастополе составят 17 млрд руб., во Владивостоке и Калининграде - по 20 млрд руб. на каждый. Точная сумма капзатрат будет известна по результатам независимого ценового аудита и главгосэкспертизы проектной документации, уточнил он. Строить комплекс в Севастополе будет УК «Совфрахт», дочернее предприятие холдинга «Совфрахт». По проектам во Владивостоке и Калининграде решения пока нет, добавил он.

Досье газеты «Золотой Рог»

Всего к 2020 году Минобороны собирается построить 25 комплексов двойного назначения (для военных и гражданских нужд), которые заменят 530 существующих складов материальных средств. ПЛК создаются для хранения военной техники и материальных средств - от продовольствия и вещевого имущества (обмундирование, спецодежда, постельное белье и проч.) до узлов и агрегатов бронетанковой и автомобильной техники, но за исключением вооружений, боеприпасов и ракет. Все ПЛК будут оборудованы автоматическими системами учета хранения и выдачи материальных средств, которые будут хранится в огромных ангарах высотой до 24 м. Четыре пилотных комплекса (в Архангельске, Владивостоке, Калининграде и Севастополе) обеспечат необходимой инфраструктурой материально-технического обеспечения все четыре российских флота - Черноморский, Балтийский, Северный и Тихоокеанский. Частный бизнес сможет использовать ПЛК для перевалки горюче-смазочных материалов и складской логистики.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.