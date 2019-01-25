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Жилье Владивостока: Столичные эксперты откровенно схалтурили
Рейтинг ЦИАН дорогих новостроев России в очередной раз вызывает сомнения
Эксперты столичной базы данных о недвижимости ЦИАН, пытающиеся работать с регионами, на основе своих данных за вторую половину января этого года подвели рейтинг самых дорогих квартир в строящихся многоквартирных домах высокой классности по 20 самым дорогим по недвижимости регионам России. В итоге на четвертом месте оказалась квартира площадью 188 кв. метров, выставленная на продажу за 40,35 млн рублей во Владивостоке в строящемся ЖК «Аквамарин», сообщает газета "Золотой Рог".
Знакомство «Золотого Рога» с базой ЦИАН по Владивостоку показало, что ее эксперты недостаточно добросовестно работают с анализируемыми данными, поскольку ценовым потолком по их же данным в ЖК «Аквамарин» на вторую половину января является четырехкомнатная квартира за 42,22 млн рублей.
Надо отметить, что в базе ЦИАН присутствуют цены на квартиры лишь по 8 новостроям Владивостока. И по нескольким объектам, которые сегодня составляют конкуренцию ЖК «Аквамарин», таких данных в базе нет. Притом, что нет сомнений, что этот жилой комплекс является одним из лидеров Владивостока по ценам предложения.
Кстати, напомним, что в ООО СП «Строитель» нам сообщали, что этот застройщик отказался от планов строительства четырех из пяти небоскребов ЖК «Аквамарин», предусмотренных ранее по проекту. Сейчас на единственном оставшемся доме после завершения монолитной коробки началось остекление окон.
Представитель компании ООО СП «Строитель» отметил, что в связи с планами строительства городом детского садика в районе бухты Федорова застройщику пришлось отказаться от строительства остальных башен, ранее предусмотренных проектом первой очереди строительства.
«Золотой Рог» отметил странность этого решения. Во-первых, ранее проектом жилого комплекса было предусмотрено размещение нескольких групп детского дошкольного учреждения в нижних этажах комплекса. Это сохраняется и в усеченном проектном решении по одному строящемуся сейчас дому. Во-вторых, исключение из проекта большой площади квартир резко снижает его эффективность, и эффективность всей будущей застройки в этом месте. В-третьих, судя по данным застройщика, только за полтора месяца с начала продаж потребителями было востребовано 45% строящегося двухсекционного небоскреба высотой в 155,5 метров.
Известно, что застройщик после завершения строительства «первого на Дальнем Востоке и в Сибири небоскреба» собирается сосредоточить усилия на второй очереди проекта «Аквамарин», предусматривающей развитие на берегу бухты Федорова многофункциональной нежилой зоны с приоритетом на строительство рекреационных объектов.
По данным ЦИАН, покупатель самой дорогой квартиры в ЖК «Аквамарин» без проблем сможет позволить себе покупку квартиры площадью 150 кв. метров за 43,62 млн рублей в ЖК «Level Barvikha Residence», ставшей бронзовым призером рейтинга. Этот комплекс строится сейчас в Подмосковье вблизи Рублево-Успенского шоссе.
Однако «серебряное предложение» от ЦИАН, 256 кв. м в жилом комплексе «ESPER CLUB» в Санкт-Петербурге покупателю квартиры в «Аквамарине» вряд ли будет по карману – 256 млн рублей. И абсолютно заоблачной представляется цена «золотого» пентхауса площадью 266 кв. метров за 664,03 млн рублей в ЖК «Полянка/44» в Москве, который столичные строители собираются ввести в эксплуатацию во 2 квартале этого года.
Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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