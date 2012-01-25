На совещании во Владивостоке эксперты очертили круг вопросов к Съезду рыбаков

ВЛАДИВОСТОК, 25 января, ZRPRESS. 24 января во Владивостоке прошла учредительная Конференция работников рыбохозяйственного комплекса Дальневосточного федерального округа по решению организационных вопросов проведения III Всероссийского съезда работников рыбного хозяйства.

В обсуждении под председательством заместителя руководителя Росрыболовства Василия Соколова и вице-губернатора Приморского края Игоря Улейского приняли участие представители рыбопромышленных предприятий Дальнего Востока, отраслевых объединений, территориальных управлений Федерального агентства по рыболовству и региональных властей.

Открывая заседание, Василий Соколов сообщил, что к настоящему моменту подобные учредительные конференции прошли уже на Северном, Западном, Волжско-Каспийском, Азово-Черноморском бассейнах, а также в двух сибирских регионах. По итогам в оргкомитет съезда представлены предложения от трех рыбохозяйственных бассейнов, остальные дорабатывают проекты по количеству и составу делегатов на съезд.

Кроме того, утверждены место и время проведения форума – III Всероссийский съезд работников рыбного хозяйства пройдет 16 февраля 2012 г. в Колонном зале Дома Союзов в Москве. Итоговая резолюция, доработанная с учетом предложений делегатов, будет направлена в Правительство РФ, Государственную Думу и в Росрыболовство.

Как сообщает корреспондент РИА Fishnews.ru, участники дальневосточной конференции также постарались выделить наиболее масштабные вопросы, которые отражали бы в первую очередь актуальные общеотраслевые проблемы и не «съезжали» до уровня отдельно взятого региона.

В результате было принято решение определить в качестве докладчиков на предстоящем съезде трех представителей Дальневосточного региона. Ими станут президент Ассоциации добытчиков минтая Герман Зверев, председатель Союза рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки Сергей Тимошенко и генеральный директор ФГУП «ТИНРО-Центр» Лев Бочаров. Полный список делегатов будет утвержден в ближайшее время.

Представитель Камчатского края в своем выступлении представил тезисы будущего доклада, выделив наиболее важные вопросы, требующие обсуждения на Всероссийском съезде работников рыбного хозяйства. Среди таковых председатель камчатского отраслевого союза выделил необходимость внесения изменений в постановление № 560 (о многократном пересечении границы) и правила предоставления субсидий из федерального бюджета для возмещения части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (на срок не менее 10 лет).

Помимо этого, по словам Сергея Тимошенко, дальневосточные рыбаки будут добиваться установления нулевых ставок таможенных пошлин и НДС при ввозе на территорию РФ судового оборудования и запчастей, аналоги которого не производятся в России. Важно не допустить и установления дополнительных необоснованных административных барьеров, направленных на регулирование деятельности по приему, хранению и перевозке уловов ВБР и продукции из них, а также дополнительных оснований для расторжения во внесудебном порядке договоров о закреплении долей квот.

На III Всероссийском съезде работников рыбного хозяйства, кроме того, планируется заявить о необходимости принятия кардинальных решений по проблемам подготовки и обеспечения рыбохозяйственного комплекса специалистами и рабочими кадрами.

О несовершенствах государственной политики в сфере регулирования рыбохозяйственной деятельности и проблемах финансирования в своем выступлении рассказал президент АДМ. Доклад был построен на анализе проекта Государственной программы РФ «Развитие рыбохозяйственного комплекса», подготовленном Росрыболовством. В нем руководитель ассоциации выделил 5 основных «разрывов» – тех уязвимых позиций, которые необходимо обсудить на Съезде.

Это разрыв между задачами отраслевой науки и объемом ее финансирования (от 3,5 до 4,5 млрд. рублей в год на ближайшие 8 лет). Отсутствие в приоритетах деятельности ФАР мероприятий по подготовке кадров (в госпрограмме нет даже формулировки этого понятия). Это абсолютно декларативный характер раздела «Модернизация и стимулирование» (до 2020 г. инвестиции в основные фонды должны составить около 25-26 млрд рублей, включая всего 700 млн рублей государственных средств). Практически полностью отсутствует в государственной программе рыбопереработка.

«К сожалению, госпрограмма уходит от ответа на главный вопрос ближайших лет – проблемы 2018 года, – продолжил президент АДМ. – С каким интеллектуальным, идейным, идеологическим багажом намерено подойти к этому вопросу Росрыболовство? Проект госпрограммы в этом плане очень двусмысленный». По его словам, авторы предлагают развитие конкурентных условий в рыбной отрасли, облегчение условий вхождения в нее новых игроков. «По сути дела, госпрограмма предполагает мягкую ревизию исторического принципа наделения пользователей долями», – отметил он.

«Думаю, что госпрограмма, которая является важнейшим базовым документом, требует доработки и политической поддержки рыболовной отрасли. Всероссийский съезд работников рыбохозяйственного комплекса может и должен оказать такую поддержку действиям Росрыболовства, направленным на консолидацию рыбохозяйственного комплекса, на создание современной рыболовной и рыбоперерабатывающей индустрии в нашей стране», – уверен Герман Зверев.

Актуальные проблемы научного обеспечения российского рыболовства в целом озвучил генеральный директор ТИНРО-Центра. В частности, в своем выступлении он также акцентировал внимание на проблемах финансирования и чрезмерной регламентации отраслевой науки, сужении сфер ее деятельности, на современном состоянии научно-исследовательского флота. Лев Бочаров заявил о необходимости исключения из федерального законодательства требований об уничтожении водных биоресурсов, добытых при осуществлении научно-исследовательского рыболовства. В развернутом виде, с примерами, расчетами и конкретными предложениями, эти темы будут озвучены на предстоящем съезде рыбаков.

В целом же, по словам гендиректора ТИНРО-Центра, несмотря на серьезные трудности, отраслевая наука не растеряла потенциал. «Пока еще не поздно, нужно помочь науке. И это обязательно окупится, это будет полезно всей стране и каждой компании», – уверен гендиректор Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра.

Кроме того, в этот день прозвучали выступления по вопросам рыбоводства. Была отмечена важность более пристального внимания к защите социальных интересов работников отрасли.

Итоговую резолюцию конференции решено подготовить к заседанию Дальневосточного научно-промыслового совета, который пройдет во Владивостоке 26 января. Будет продолжена работа по обобщению озвученных вопросов и проработке докладов, в том числе совместно с другими субъектами РФ, для представления на III Всероссийском съезде работников рыбного хозяйства.

«Золотой Рог».