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Владивосток вошел пятерку городов с самыми дорогими автомобилями

24 Декабря 2015, 17:22 | Владивосток

Доля премиум-сегмента на российском рынке новых легковых автомобилей по итогам 11 месяцев 2015 года составила около 10%. В 14 российских крупных городах (с населением свыше 350 тысяч человек) доля рынка премиальных автомобилей превышает этот показатель. Как сообщает деловая газета "Золотой Рог", Владивосток занимает пятое место по покупке новых премиальных авто.

Самая большая доля сегмента «премиум», согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ» – на рынке новых автомобилей в Москве - 24%. То есть практически каждый четвертый автомобиль, приобретенный в этом году жителем столицы, - премиального бренда.

На втором месте – северная столица: в Санкт-Петербурге доля автомобилей данного сегмента в общем объеме рынка новых автомобилей – 17%. Помимо двух столиц, довольно высокую долю (15% и выше) новые автомобили премиум-сегмента занимает еще в трех российских городах (Сочи, Краснодар, Владивосток).

В 13 городах (Калининград, Иркутск, Екатеринбург, Ставрополь, Красноярск, Челябинск, Ростов-на-Дону, Белгород, Хабаровск, Новосибирск, Иваново, Казань, Барнаул) - доля премиального сегмента находится в диапазоне от 10% до 15%.

Эксперты отметили, что доля премиального сегмента в том или ином городе не зависит от величины населенного пункта. Так, в небольшом по величине городе Белгород с населением 373,5 тысяч человек доля «премиум» составила 11%, в то время как в городах-миллионниках Воронеж, Пермь – она в районе 9%, в Омске, Волгограде, Самаре – около 7%.

Эта доля также не находится в прямой зависимости от объема рынка новых автомобилей. Так, доля рынка премиум оказалась одинаковой (13%) и для Екатеринбурга с объемом рынка новых автомобилей 15,8 тыс. шт., и для Иркутска и Ставрополя (с объемом 4,4 тыс. шт.).

«Доля премиальных автомобилей на рынке зависит как от уровня доходов населения, так и от степени распределения этих доходов среди жителей», - комментирует Андрей Топтун, начальник отдела аналитики агентства «АВТОСТАТ».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: автостат  премиум-класс  автомобиль  владивосток  премиум-сегмент 



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Комментарии

  • сван00:08, 26.12.2015#

    работы нет , народ нищает , а бибики расхватывают , как горячие пирожки !!! Чиновники АПК и депуты пролобировали бюджет края под семейный бизнес . Скоро увидим бибики премиум класса в нашем славном городе . Бандитский Питер отдыхает . Москва ПОЗАДИ. Миклушонок - ВОР !!!

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