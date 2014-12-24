Новогодние ярмарки пройдут во Владивостоке

В преддверии Нового года и в новогодние дни во Владивостоке развернутся сразу три продовольственные ярмарки. Здесь можно будет приобрести мясную, рыбную, хлебобулочную продукцию, мёд, соления, кондитерские изделия и другие продукты к новогоднему столу.

Новогодние ярмарки пройдут 27 и 28 декабря, а также 5 и 6 января по адресам: ул. Светланская, 22 (парковка краевой администрации), ул. Верхнепортовая, 2г и ул. Ильичева, 15. Ярмарки будут работать с 10 до 17 часов.

Управление экономики и развития предпринимательства приглашает принять участие в Новогодних ярмарках юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, граждан, ведущих крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства, занимающихся садоводством и животноводством.

Дополнительная информация о проведении ярмарок по тел.: 8 (423) 2614-448. 2614-160.