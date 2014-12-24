Магазины и аптеки Владивостока массово отказываются принимать накопительные и скидочные карты

Новая примета кризисного времени - жители Владивостока, посещающие в эти дни магазины и аптеки, оказываются неприятно удивлены массовым отказом торговли от привычных бонусов в виде скидок. То тут, то там можно увидеть объявление о приостановке различных накопительных и скидочных карт, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Как правило, официально это объясняется «временными техническими проблемами», хотя всем понятно, что единственной причиной этого стали чехарда на валютных рынках и последовавшая за этим ценовая свистопляска. Торговым предприятиям сегодня трудно спрогнозировать, по какой цене им поставят тот или иной товар. Особенно малопредсказуема ситуация в аптечной сфере, ведь здесь существенную долю занимают приобретаемые за валюту импортные лекарства, которые часто просто невозможно заменить отечественными аналогами.

ZRPRESS.RU, Владивосток.