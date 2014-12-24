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Магазины и аптеки Владивостока массово отказываются принимать накопительные и скидочные карты

24 Декабря 2014, 13:27 | Владивосток

Новая примета кризисного времени - жители Владивостока, посещающие в эти дни магазины и аптеки, оказываются неприятно удивлены массовым отказом торговли от привычных бонусов в виде скидок. То тут, то там можно увидеть объявление о приостановке различных накопительных и скидочных карт, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Как правило, официально это объясняется «временными техническими проблемами», хотя всем понятно, что единственной причиной этого стали чехарда на валютных рынках и последовавшая за этим ценовая свистопляска. Торговым предприятиям сегодня трудно спрогнозировать, по какой цене им поставят тот или иной товар. Особенно малопредсказуема ситуация в аптечной сфере, ведь здесь существенную долю занимают приобретаемые за валюту импортные лекарства, которые часто просто невозможно заменить отечественными аналогами.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Соб. инф.
Теги: скидки  торговля  аптеки  бонусные карты  лекарства  кризис 



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Комментарии

  • Псевдоним15:08, 24.12.2014#

    Граждане, голосуйте дальше за нашу власть. Которая за 15 лет только и делает что по несколько лет обсуждает часовые пояса, перевод стрелок на часах, изменения в гербах, запретах в рекламе и т. д и т. п им глубоко накакать на нас с вами.

  • ПсевдонимКа15:50, 24.12.2014#

    А в аптеке на Нерчинской 40 по банк. картам отпускают препараты. Ничего не приостанавливалось.

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј17:06, 24.12.2014#

    Так речь идет не об оплате безналом, а о скидочных картах, которые выдавали сами аптеки

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј17:08, 24.12.2014#

    причем здесь банковские карты? речь о дисконтных.

  • fuck21:51, 24.12.2014#

    ты новость то читала, старая??

  • ПсевдонимКа23:13, 24.12.2014#

    Читала, фак тебе в опу

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