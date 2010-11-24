Аренда жилья резко подорожала

К началу этой осени ставки аренды жилья во Владивостоке резко выросли. Особенно серьезный рост зафиксирован в сегменте отдельных комнат.

Такое жилье в более-менее приличном состоянии теперь предлагается минимум по 4,5-5 тысяч рублей в месяц в пригороде и отдаленных районах города и до 9 тысяч в центре и вблизи него. Можно ностальгически вспомнить, что еще год назад комнаты сдавались в основном по 3-5 тысяч рублей.

Гостинки теперь предлагаются по 8-14 тысяч, 1-комнатные квартиры - по 12-20 тысяч, 2-комнатные - по 17-30 тысяч, трехкомнатные - по 18-30 тысяч и 4-комнатные - от 25 тысяч. Стоит отметить, что довольно много предложений по «еврожилью», которое сдается по значительно более высоким ставкам.

Специалисты Группы агентств «Виктория» объясняют резкий рост ставок аренды жилья в городе притоком приезжих строителей, которые заняты на строительстве объектов для саммита АТЭС 2012 г. В частности, около пятой части арендного фонда, проходящего по договорам через группу, арендуется по соглашениям с компаниями, связанными со стройкой. Около четверти фонда арендуется по соглашению с одной из силовых структур. Довольно много квартир снимается студентами вузов. И при этом квартиранты стараются держаться за прежнее жилье, поскольку найти подходящее новое становится затруднительнее и дороже.

Естественно, дефицит предложения на фоне постоянно растущего спроса подогревает цены аренды. Причем буквально по всем районам города. Даже слабо котировавшиеся ранее районы за Луговой - 64-71 мк - заметно сравнялись с более «удобными» районами города. В перспективе, после 2012 г., предполагается, что рост ставок аренды прекратится и даже возможно произойдет «удешевление». Как причины этого грядущего парадокса называются следующие: очень вероятны - очередная потеря интереса государства к развитию Дальнего Востока, и Владивостока - в частности, и спад объемов строительства в городе после ввода объектов саммита АТЭС, а также ввод многочисленных гостиниц, расширение предложения по апартаментам, куда смогут переселиться наиболее состоятельные арендаторы. Ввод ДВФУ «уведет» довольно много клиентов-арендодателей на о. Русский. То есть предполагается уменьшение спроса и возврат аренды жилья во Владивостоке к рынку «потребителя».