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Улететь в Москву можно будет за 7,4 тысячи рублей
Дешевле, чем у "Аэрофлота", но менее комфортно
Региональная авиакомпания "ИрАэро" (базируется в Иркутске и Омске) с 29 октября начнет выполнять авиарейсы из Москвы во Владивосток, субсидируемые за счет средств федерального бюджета. Стоимость субсидированных билетов составит 7,4 тыс. рублей (в одну сторону).
Рейсы будут выполняться на самолетах Boeing-777-200ER.
"Ираэро" выполняет рейсы из московского аэропорта "Домодедово" во Владивосток дважды в неделю.
Досье Деловой газеты "Золотой Рог": Авиакомпания "ИрАэро" основана в 1999 году, базируется в Иркутске и Омске. Маршрутная сеть состоит из рейсов между городами Восточной и Западной Сибири, Дальнего Востока, из Сибири в Москву и Санкт-Петербург, на юг России, в Китай, Монголию, Азербайджан. Владельцами компании является ее менеджеры. В парке "ИрАэро" три широкофюзеляжных самолета Boeing-777-200, девять SSJ-100, а также канадские CRJ-200, российские Ан-24 и Ан-26.
Сообщалось, что лайнеры Boeing-777-200 "ИрАэро" взяла в операционный лизинг в 2018 году, ранее эти самолеты эксплуатировала ушедшая с рынка "ВИМ-Авиа".
В настоящее время ежедневные прямые рейсы из Владивостока в Москву выполняют только авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" (входит в группу "Аэрофлот"). Маршрут является самым популярным среди всех направлений аэропорта Владивостока.
Фото АК "ИрАэро"
Ольга ДОБРОЛЮБОВА, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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