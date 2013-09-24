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Приморских застройщиков нацелили на малоэтажку

24 Сентября 2013, 19:44 | Владивосток

Во Владивостоке завершилась региональная выставка «Строительство-2013»

Традиционная приморская региональная выставка «Строительство-2013», прошедшая во Владивостоке, вновь оставила сложное впечатление. Опять было сожаление, что она прошла как-то слишком быстро, а автор этих строк, буквально дежуривший на выставке от и до, не успел побывать на всех интересующих мероприятиях, пообщаться со всеми участниками выставки, разглядеть все новинки…

Так, уже на закрытии выяснилось, что автор много потерял, не побывав на семинаре о перспективах организации в крае новых производств строительных материалов, который организовали НП СРО «РОС ПК» и Инженерная школа ДВФУ. Или на семинаре, который провел новый продавец квартир из столицы, и многом другом.

С другой стороны, было довольно интересное расширенное заседание экспертного совета по обеспечению качественным жильем в Приморском крае. Очень насыщенным оказался круглый стол по вопросам развития жилой застройки Владивостока, и довольно кропотливой – работа рабочей группы общественного экспертного совета по качеству услуг ЖКХ над поправками в закон Приморского края о капремонте, с чем мы тоже планируем познакомить читателей. Еще раз – повнимательнее - просмотрел выставку приморских проектов по малоэтажке, набрал ворох информационных материалов, с которыми еще предстоит поработать.

Думаю, что и заполненный выставочный зал, и «плотный» поток посетителей – хорошие показатели, что «Строительство-2013» было успешным. А вице-губернатор Владимир БАЛАН, подводя итоги выставки, отметил, что ее особенность в этом году заключается в том, что она хорошо перекликается с инициативой губернатора Приморья Владимира МИКЛУШЕВСКОГО о бесплатном выделении земельных участков под индивидуальное малоэтажное строительство не только для многодетных семей, но и для семей, имеющих по двое детей, для молодых семей в возрасте до 35 лет. Именно с этим связана выставка проектов по малоэтажному строительству.

Владимир Андреевич поблагодарил участников выставки, отметив, что в крае готовы сотрудничать в строительстве со всеми желающими, кому интересен наш регион, предоставить на льготных условиях земельные участки под строительство предприятий и другие важные для Приморья проекты.

Грамоты получили победители конкурса проектов для малоэтажного строительства, медалями выставки отмечены ее участники и экспонаты и особую благодарность вице-губернатор выразил организаторам выставки – ООО «Дальэкспоцентр».

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Виктор Кудинов
Теги: жилье  проекты  выставки  малоэтажка  миклушевский  строительство 



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