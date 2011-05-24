Россияне перешли на рыбное меню

Передел рыбных ресурсов интересует рыбаков гораздо больше, чем строительство флота. Такова квинтэссенция Всероссийского совещания по развитию рыбопромышленного комплекса страны, которое прошло на прошлой неделе во Владивостоке с участием главы Росрыболовства Андрея КРАЙНЕГО.

Наелись до отвала

На этот раз рыбаки и власть говорили практически в унисон. То ли особых претензий у бизнеса к власти уже нет, то ли интересы обеих сторон уже полностью совпадают. Тем не менее, в очередной раз глава отраслевого ведомства удивил всех сидящих в зале. В своем вступительном слове Андрей Крайний отметил, что показатели вылова близки к рекордным, в прошлом году рыбаки добыли 4,3 млн тонн. Однако главная фишка в том, что эти показатели привязаны к потреблению рыбы населением.

По словам чиновника, предварительные цифры экспертов показывают фантастические результаты. Оказалось, что в среднем потребление рыбы россиянами выросло до 24 кг ежегодно. Если информация близка к действительности, то похоже, что это на самом деле прорыв, так как два года назад россияне съедали около 12 кг.

К словам чиновника можно относиться с недоверием, хотя, с другой стороны, он объяснил, как считали эксперты. Из общего вылова вычленили 1,6 млн тонн, оправленных на экспорт, прибавили 1 млн тонн импортной продукции и поделили на количество душ в России, точнее, на тех, кого посчитала перепись.

В общем, исследования несложные и скоро будут официально размещены на сайте Росрыболовства. Примечательно другое - в этом случае говорить о дефиците рыбы в стране больше не приходится. То есть концепция «рыба на берег» практически выполнена, так, в мире всего несколько стран, где рыбы съедают гораздо больше. Например, Япония: там каждый японец потребляет около 50 кг в год. С другой стороны, россияне - мясоеды, и 24 кг - это фактический предел. Остается вопрос, будет ли правительство и дальше требовать везти рыбу на российский берег, либо бизнесу пока дадут моральную передышку.

Возможно, что пока рыбаков не будут заставлять смотреть на российский берег. Но глава Росрыболовства аккуратно намекнул, что зачем завозить миллион тонн импортной продукции весьма невысокого качества, когда есть свои уловы. «Хватит кормить страну всякой дрянью. Нужно постепенно замещать импорт, при этом цены на продукцию на внутреннем рынке порой гораздо «интереснее», чем на внешнем», - резюмировал главный рыбак страны.

Бухгалтерская невидимка

Еще один вопрос в повестке дня - легализация вторичного оборота долей и борьба с компаниями-рантье. Первые робкие голоса рыбного бизнеса, призывающие чиновников легализовать теневой рынок торговли биоресурсами, раздавались еще в 2007 году. Более того, тогда представители бизнеса утверждали, что это не только искоренит серые посреднические схемы, но и даст финансовый толчок развитию кредитования этой отрасли. Прошли годы, вот на совещании во Владивостоке представители Росрыболовства бодро отчитываются, что почти 4 года им потребовалось, чтобы финансовый сектор серьезно воспринял эту инициативу.

По словам представителя Сбербанка, кредитование рыбного сектора затруднено тем, что у рыбаков нет ликвидных активов. Компании могут предложить в залог лишь свои устаревшие суда и офисные здания. А ценность в этом бизнесе представляют нематериальные активы, а именно право на добычу.

Но есть законодательный пробел. Договора на выделение квот заключает Росрыболовство в соответствии с федеральным законом, который запрещает переход права на добычу от одного юридического лица к другому. Чтобы изменить закон, необходимо, чтобы депутаты Государственной думы приняли поправку, которую уже один раз вносили в парламент. Но пока законодатели голосуют против нее. По мнению членов профильного комитета, в рыбном законодательстве нарушаются базовые принципы, поэтому принимать норму закона, которая позволит получать деньги компаниям за нематериальные активы, а проще говоря, за некое право на добычу, не слишком разумно.

По словам президента Ассоциации добытчиков минтая Германа ЗВЕРЕВА, есть еще ряд технических проблем. «В бухгалтерской отчетности есть 7 признаков, по которым определяются нематериальные активы. Квоты и доли подходят под 5, остается две. Одна из них - это методика оценки. Наша ассоциация ее разработала. Но пока квоты и доли - бухгалтерская невидимка, они не отражены в балансах как активы».

Что касается критики в адрес поправки, легализующей оборот долей, то она основывается на исследовании одного юридического центра, который выявил нарушения базовых принципов. Поэтому рыбацкая общественность считает, что не должно быть разных случаев доступа к одному виду биоресурсов. Если доступ платный, то почему в некоторых случаях он бесплатный?

Кроме того, АДМ проанализировала законодательную базу других рыбных держав. Во многих странах есть практика передаваемых индивидуальных квот. «В общей сложности по этим квотам во всем мире вылавливается более 7 млн тонн биоресурсов. Мы можем взять лучшее и создать свою, российскую модель», - подчеркнул Герман Зверев.

Пока рыбаки пытаются изменить законодательную базу, банковский сектор уверяет, что проблем с кредитованием под залог квот не будет. Вот только пока всего три крупных банка в лице Сбербанка, ВТБ и Российского Банка Развития заявили о своей готовности работать с предприятиями отрасли. В то же время сам Андрей Крайний подчеркивал, что это решение финансистов больше обусловлено давлением сверху, и можно считать неким экспериментом, так как остальные банки все же могут воздержаться от решений давать деньги под «воздух».

Еще один нюанс, о котором рыбаки скромно молчат. Рыбодобывающий сектор долгие годы работал без кредитов либо кредитовался по каким-то серым схемам. Например, под контракты будущих поставок. На сегодня в России более 1 700 пользователей биоресурсов, и большая часть из них ведет непрозрачный бизнес. Да и многие предприятия не имеют даже небольших кредитных историй.

Рантье еще поживут

На этом фоне понятно, почему рыбаки не настаивают на борьбе с компаниями рантье. Этот вопрос о борьбе с ними был включен в повестку дня, но мнение рыбного бизнеса таково, что явление не является серьезной проблемой.

По словам представителя сахалинских рыбаков Сергея САНЬКО, продажа квот бывает порой оправдана, так как любая компания может столкнуться с поломками флота. Это оперативная работа, в какой-то год компании может быть не выгодна добыча какого-то определенного вида биоресурса, и она может его отдать партнерам или, наоборот, «прикупить» часть ресурсов.

В принципе, это понимают и в Росрыболовстве. По словам заместителя главы Росрыболовства Василия СОКОЛОВА, сегодня есть рыбацкие холдинги, которые перебрасывают квоты с судна на судно. «Бывает, что в холдинге несколько юридических лиц, у одной компании квоты, но она берет суда в аренду у другой своей компании», - подчеркнул Василий Соколов.

Единым фронтом выступили рыбопромышленники и против введения квот под киль. Более того, представители северного бассейна заметили, что строить флот для них более чем абсурдно, так как рыбные запасы на этом бассейне сильно истощены. «В данный момент России уменьшили объемы по путассу и сельди. Другие страны, работающие на бассейне, также испытывают дефицит ресурса, поэтому часть флота просто отправлена в «отстой». На этом фоне нас призывают строить флот. Но ведь ловить этими судами фактически нечего», - резюмировали представители бизнеса.

Президент УК «Находкинская БАМР» Петр САВЧУК заявил: «Квоты под киль» могут существенно ударить по нашим интересам. Прежде всего, это передел собственности. Но есть и другой момент. Рыбная отрасль опирается всегда на запасы рыбы в море, это самое главное в этом бизнесе. Если мы настроим десяток супертраулеров, и они выйдут в море, на следующий год ловить будет нечего. Тому есть примеры в Южной Америке. Рыбаки наберут кредитов на строительство, будут банкротиться. Государство зовет нас на промысел в океан? Может быть, стоит создать какую-нибудь госкорпорацию, которая бы строила такие крупнотоннажные суда, что вылавливают по 500 тонн ставриды? Пусть зарабатывает госкорпорация, будет интересно, и мы туда пойдем.

«Мы полтора года прорабатывали возможность строительства крупнотоннажного траулера на российских верфях, - утверждал президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморского края Георгий МАРТЫНОВ. – Ни один российский судостроительный завод не подтвердил готовность взять заказ. Обратились в «ВЭБ-Лизинг», там согласились содействовать в финансировании проекта, если строить будет одна из верфей ОСК. В корпорации нам рекомендовали три предприятия: Амурский судостроительный завод, «Адмиралтейские верфи», прибалтийский «Янтарь». Обратились туда. Оказалось, Амурский завод не имеет технической возможности строить, «Адмиралтейские верфи» слишком загружены заказами, «Янтарь» рассмотрит возможность постройки не ранее 2013 года, либо готов участвовать в постройке судна на верфях Литвы или Польши».