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Инженерную инфраструктуру для ЖСК "Остров" профинансирует Фонд "РЖС"
Фонд "РЖС" инвестирует более 30 млн рублей в обеспечение жилищно-строительного кооператива "Остров" на острове Русский во Владивостоке инженерной инфраструктурой.
Попечительский совет Фонда "РЖС" принял решение о включении в договор безвозмездного срочного пользования 9 земельными участками общей площадью 40,98 га, расположенными на острове Русский и подлежащими передаче ЖСК "Остров", обязательства Фонда по обеспечению данных земельных участков инженерной инфраструктурой.
Финансирование будет осуществляться путем перечисления платы (ее части) за технологическое присоединение к существующим инженерным сетям электроснабжающей организации в объеме не более 34 млн 543 тыс. рублей (в том числе НДС 18%). В случае если размер платы за технологическое присоединение к инженерным сетям энергоснабжающей организации окажется меньше размера обязательства Фонда "РЖС", оставшаяся часть данного обязательства будет исполнена путем заключения Фондом "РЖС" с ЖСК "Остров" соглашения о внесении Фондом "РЖС" за ЖСК "Остров" платы (ее части) за подключение к существующим сетям водоснабжения и водоотведения.
Общий объем инвестиций был рассчитан исходя из количества земельных участков и численности членов кооператива, зафиксированной на момент принятия решения (величина переменная). При этом в случае изменения параметров строительства и сокращения количества членов кооператива предполагаемый объем финансирования Фондом "РЖС" будет корректироваться в пропорциональном отношении.
Весь объем средств Фонд "РЖС" планирует перечислить кооперативу в течение 2013 года.
Жилищно-строительный "Остров" был зарегистрирован в 2012 году. В настоящее время членами ЖСК "Остров" является 414 человек из числа работников Дальневосточного федерального университета и Дальневосточного отделения Российской академии наук. На земельных участках Фонда "РЖС", подлежащих передаче ЖСК "Остров", планируется возвести 37 012 кв.м жилья экономического класса, в том числе 106 квартир в многоквартирном доме, 247 малоэтажных индивидуальных жилых домов, 61 квартира в жилых домах блокированной застройки.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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Да попродавали эти псевдоученые свои участки. По 700-750тыс за участок и уже собираются сваливать из Приморья.