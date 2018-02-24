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Владивостоку в собственность отдадут двадцать зданий бывших городских вузов
Бывшие учебные корпуса вот уже более шести лет стоят без дела, приходя в негодность
Владивостока Виталий Веркеенко 21 февраля провел очередную встречу с жителями города. В ней также принял участие председатель гордумы Андрей Брик, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Одной из новостей, которой поделился с горожанами Андрей Брик стало решение Росимущества передать в собственность муниципалитета 20 зданий, ранее принадлежащих различным городским вузам, которые вошли в состав Дальневосточного федерального университета. По сведениям председателя гордумы, эти здания станут коммерческими объектами, на которых город будет зарабатывать деньги. О том, в каком качестве город будет эксплуатировать эти объекты – торговых центров, офисных зданий и пр. – пока неизвестно.
Известно, что несколько десятков вузовских зданий должны были быть проданы на аукционах, а на вырученные деньги должна быть построена вторая очередь ДВФУ. Кроме того, в само университете так прокомментировали данную информацию: "Федеральным имуществом, закрепленным за ДВФУ, распоряжается сам университет по согласованию с Министерством образования и науки России. Решений о передаче зданий городу ДВФУ не принимал".
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