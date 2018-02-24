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Владивостоку в собственность отдадут двадцать зданий бывших городских вузов

24 Февраля 2018, 19:11 | Владивосток

Бывшие учебные корпуса вот уже более шести лет стоят без дела, приходя в негодность

 

Владивостока Виталий Веркеенко 21 февраля провел очередную встречу с жителями города. В ней также принял участие председатель гордумы Андрей Брик, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Одной из новостей, которой поделился с горожанами Андрей Брик стало решение Росимущества передать в собственность муниципалитета 20 зданий, ранее принадлежащих различным городским вузам, которые вошли в состав Дальневосточного федерального университета. По сведениям председателя гордумы, эти здания станут коммерческими объектами, на которых город будет зарабатывать деньги. О том, в каком качестве город будет эксплуатировать эти объекты – торговых центров, офисных зданий и пр. – пока неизвестно.

Известно, что несколько десятков вузовских зданий должны были быть проданы на аукционах, а на вырученные деньги должна быть построена вторая очередь ДВФУ. Кроме того, в само университете так прокомментировали данную информацию: "Федеральным имуществом, закрепленным за ДВФУ, распоряжается сам университет по согласованию с Министерством образования и науки России. Решений о передаче зданий городу ДВФУ не принимал".

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: мэр  ДВФУ  объект  муниципалитет  гордума  Веркеенко  здание  торговый центр  недвижимость  Росимущество 



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Комментарии

  • Псевдоним15:56, 22.02.2018#

    Вор на воре. Приморье. . .

  • Dimma16:21, 22.02.2018#

    А то не в Приморье по-другому. . .

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