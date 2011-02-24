Во Владивостоке реконструкция сети водоотведения выполнена на 45%

Во Владивостоке продолжается работа по реконструкции городской системы канализации. В настоящее время заменено и восстановлено более 22 км канализационных сетей. Всего реконструкции подлежит 49,5 км труб.

Генеральный подрядчик строительства - КГУП «Приморский водоканал».

В настоящее время во Владивостоке идёт замена труб на улицах Пограничная и Батарейная, в планах - начало работ на улице Бородинской.

Помимо прокладки коллекторов в городе будут построены 31 канализационно-насосная станция, ещё 6 реконструированы. Это позволит направлять все городские стоки на очистные сооружения.

Три комплекса очистных сооружений – Центрального, Северного и Южного планировочных районов будут сданы в эксплуатацию в течение 2011 года. К этому сроку необходимо завершить и реконструкцию канализационных сетей.

Напомним, к 2012 году, когда во Владивостоке состоится саммит глав государств-участников АТЭС, в городе будет завершена полная реконструкция системы канализации, построены очистные сооружения Центрального и Южного планировочных районов, реконструированы очистные Северного планировочного района. Это позволит полностью прекратить сброс неочищенных бытовых стоков в залив Петра Великого.

Строительство очистных курирует губернатор Приморского края Сергей Дарькин. По его мнению, это один из приоритетных для Владивостока проектов, реализация которого позволит улучшить экологическое и санитарное состояние прибрежной акватории.

После окончания всех работ Владивосток получит надёжную современную коммунальную инфраструктуру, учитывающую планы развития города на десятки лет вперёд, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.