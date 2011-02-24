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Во Владивостоке реконструкция сети водоотведения выполнена на 45%
Во Владивостоке продолжается работа по реконструкции городской системы канализации. В настоящее время заменено и восстановлено более 22 км канализационных сетей. Всего реконструкции подлежит 49,5 км труб.
Генеральный подрядчик строительства - КГУП «Приморский водоканал».
В настоящее время во Владивостоке идёт замена труб на улицах Пограничная и Батарейная, в планах - начало работ на улице Бородинской.
Помимо прокладки коллекторов в городе будут построены 31 канализационно-насосная станция, ещё 6 реконструированы. Это позволит направлять все городские стоки на очистные сооружения.
Три комплекса очистных сооружений – Центрального, Северного и Южного планировочных районов будут сданы в эксплуатацию в течение 2011 года. К этому сроку необходимо завершить и реконструкцию канализационных сетей.
Напомним, к 2012 году, когда во Владивостоке состоится саммит глав государств-участников АТЭС, в городе будет завершена полная реконструкция системы канализации, построены очистные сооружения Центрального и Южного планировочных районов, реконструированы очистные Северного планировочного района. Это позволит полностью прекратить сброс неочищенных бытовых стоков в залив Петра Великого.
Строительство очистных курирует губернатор Приморского края Сергей Дарькин. По его мнению, это один из приоритетных для Владивостока проектов, реализация которого позволит улучшить экологическое и санитарное состояние прибрежной акватории.
После окончания всех работ Владивосток получит надёжную современную коммунальную инфраструктуру, учитывающую планы развития города на десятки лет вперёд, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
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