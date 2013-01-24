Без заоблачного ценника приморские строители на работу предпочитают не выходить

Притом что и краевые власти, и власти Владивостока прилагают все возможные усилия, чтобы сделать новое жилье доступнее, Федеральное агентство по строительству и ЖКХ («Госстрой») предложило проект свежего прайса новых рыночных цен на квадрат нового жилья для I полугодия 2013 года, рассчитанных для регионов его управлением жилищной политики.

Если в 3-м квартале 2012 года средний квадрат нового жилья для Приморья предлагался по рыночной цене 41,650 тыс. рублей, в 4-м - 43,750 тыс., то для 1-го полугодия 2013 года - уже 44,700 тыс. рублей. То есть за полгода рост составит около 7,3%. Больше, чем официальная инфляция за год. Установленная на первое полугодие средняя рыночная цена по России должна составить 33 тыс. рублей за квадрат новостроя. Дешевле этого она будет по многим западным краям и областям страны и по Сибири, а среди дальневосточных регионов - в Еврейской АО и на Чукотке (около 30 тыс. рублей). То есть на российском рынке для покупателя нового жилья по цене квадрата есть намного более привлекательные точки, чем Приморье.

Накануне Нового года руководитель Госстроя Игорь КОГАН, проработав в должности с мая прошлого года, вместе с пятью своими заместителями дружно ушел в отставку из-за разногласий с вышестоящим Министерством регионального развития. Но вряд ли это как-то повлияет на существо проекта документа и разнарядку по цене квадрата, на которую госорганы будут ориентироваться при расчете социальных выплат при приобретении жилья, а строительный бизнес на то, чтобы не продешевить со своими услугами при работе с заказчиками, дольщиками и пр.

В своем новогоднем послании приморцам губернатор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ отметил, что «принятое в уходящем году решение о передаче краю земель Министерства обороны позволит нам использовать новые территории под застройку жилья экономического класса. Строительство доступного жилья в 2013 году станет главным направлением работы властей краевого и муниципального уровней. Наша задача - чтобы у всех приморцев была реальная возможность приобрести комфортное и недорогое жилье».

Строить предполагается с учетом того, что богатые жилье уже имеют. То есть оно сегодня необходимо для среднего класса, несостоятельных или малосостоятельных категорий населения. Надо найти возможности строить дешевле.

В принципе, у региона появился мощный рычаг, с помощью которого, безусловно, можно снизить цены строящегося новостроя, - это земля. В минувшем году было принято принципиальное решение о передаче около 100 тыс. га неиспользуемых Министерством обороны земель в ведение края и муниципалитетов под возможное жилищное строительство. Только во Владивостоке это около 6 тыс. га территории военного лесничества, 1 тыс. га вдоль Уссурийского залива плюс планируемые под жилье земли на о. Русском да еще неосвоенные участки Снеговой Пади. Если прикинуть, то на них можно построить жилья не меньше, чем во Владивостоке уже построено более чем за последние полтора века. Но кроме жилья на этих территориях надо еще серьезно вложиться в коммуникации, дороги.

За счет этой земли и снижения прочих связанных со строительством затрат губернатор предполагает возможным снизить ценовую планку квадрата нового жилья с 70 тыс. хотя бы до 40 тыс. рублей, притом что можно и «максимально - до 25 тыс.» (это, по сути, по ценам благодатных регионов Северного Кавказа). Предлагается выбирать такие технические решения, проекты, строительные материалы и пр., которые позволят успешно решать задачи по «качественному, комфортному и доступному». Находить новые формы государственно-частного партнерства, организации строительства и пр.

В конце минувшего года состоялось первое заседание общественного совета при губернаторе по качественному строительству, которое провел вице-губернатор Владимир БАЛАН. Председателем этого совета был выбран руководитель ООО «Архитектурный фонд» Владимир СМОТРИКОВСКИЙ. Вероятно, эксперты совета окажут власти существенную помощь в поиске новых подходов к «жилищной штанге». Может быть, удастся реализовать и идею местного фонда содействия жилищного строительства.

При выборе оптимальных решений органы власти, вероятно, будут стимулировать недорогую типовую малоэтажку и крупнопанельное домостроение, без которых выполнение задачи, выйти к 2016 году на ввод в эксплуатацию по краю с нынешних 600 тыс кв. метров жилья на не менее чем 1 млн кв. метров, преимущественно эконом-класса, вряд ли возможно. Кстати, некоторые российские регионы и Казахстан сегодня для строительства доступного жилья строят новые заводы крупнопанельного домостроения. В бюджете края на «обеспечение населения доступным жильем и качественными услугами ЖКХ» в этом году запланировано 5,7 млрд рублей. Наверное, можно надеяться, что они будут потрачены эффективно. Конечно, если бы не «гиря» ЖКХ, то на эти деньги за год без проблем можно было бы возвести 120-140 тыс. кв. метров "доступного" по 40 тыс. рублей.

В крае сегодня есть строительные компании, которые выдают «дешевый», бюджетный квадрат ниже рыночной цены. Однако публичных обещаний для рынка новостроя о снижении цен они не делают и предлагают на нем ликвидное жилье по ценам значительно выше рыночно-госстроевских, компенсируя недостачу своей выгоды от работы на программном жилье. Небольшой телефонный опрос подтвердил: эти компании пока не планируют снижения цен на свою продукцию - нет для этого экономических предпосылок, а одной только политической воли - мало. А на этом «дороговатом» рынке сегодня ведется строительство около 5 тыс. квартир.

Дешевле предполагается строить жилищно-строительными кооперативами. Так, ЖСК «Остров» по условиям бесплатного предоставления под строительство жилья для работников ДВФУ и ДВО РАН определено условие профинансировать строительство в размере 45 тыс. рублей за квадрат.

Вообще, никем не запрещено строить квадрат новостроя дешевле официальной рыночной цены. Это даже приветствуется. Для этого по объектам целевых жилищных программ и проводятся конкурсы, да и не только по ним. Например, в конце прошлого года конкурс РЖС по участку в районе пос. Тимирязевский в г. Уссурийске был выигран компанией ООО «Владстройсервис» с обязательством построить на 35,1 га 33450 кв. метров жилья эконом-класса по цене 41,650 тыс. рублей. Можно надеяться, что это условие будет выдержано.

Не дороже этого предполагает строить жилье формирующийся во Владивостоке кластер по малоэтажному строительству. Ряд компаний берется строить такое жилье по 30 тыс. рублей за квадрат.

И есть мнения, что если хорошо подумать, то в Приморском крае можно развернуть мощную строительную базу и начать массовое строительство малоэтажки по цене всего в 15-20 тыс. рублей за 1 кв. метр. Такое и многодетным может быть не таким страшным, к проблемам которых в этом году предполагается проявить особое внимание. Тем не менее пока трудно представить, что на нашем строительном рынке возможен такой демпинг. Как-то привычнее думать, что цены на жилье еще не раз победят в своем беспредельном росте.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.