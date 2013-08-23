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Кондитерам не удается отстоять права на "Аленку"
ОАО "Приморский кондитер" (Владивосток) участвует в судебном процессе по товарному знаку, известного с советских времен.
Суд по интеллектуальным правам 21 августа оставил в силе решение судов нижестоящих инстанций, отказавших ОАО "Оркла Брэндс Россия" (Санкт-Петербург) в иске к ОАО "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" в праве на использование обозначения "Аленка" при производстве шоколада.
Третьими лицами по иску выступают ОАО "Приморский кондитер" (Владивосток), ООО "Кондитерский комбинат "Азарт" (Санкт-Петербург), ООО "Петергоф" (Ленинградская область), ООО "Петербургский шоколад" (Санкт-Петербург), ОАО "Кондитерская фабрика "Пермская" (Пермь), ОАО "Йошкар-Олинская кондитерская фабрика" (республика Марий Эл), ЗАО "Сормовская кондитерская фабрика" (Нижний Новгород), ОАО "Южуралкондитер" (Челябинск) и ЗАО "Шоколадная фабрика "Новосибирская".
В материалах дела отмечается, что ОАО "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" является правообладателем комбинированного товарного знака "Аленка".
Истец - ОАО "Оркла Брэнде Россия" является правопреемником кондитерской фабрики им.Крупской, которая как и многие другие фабрики Советского Союза, в тома числе "Приморский кондитер", использовала обозначение "Аленка" при выпуске шоколадной продукции в соответствии с утвержденной рецептурой с 1965 года, то есть задолго до даты приоритета спорного товарного знака.
По мнению истца, ответчик, получив исключительные права на товарный знак "Аленка" и общеизвестный знак "Аленка", в настоящее время предпринимает меры, направленные на "выдавливание" других производителей шоколада "Аленка", с конкурентного товарного рынка.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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