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Во Владивосток доставлено котельное оборудование для строящейся ТЭЦ "Восточная"
Ввод в эксплуатацию третьего котла станции запланирован на начало отопительного сезона
ОАО "Силовые машины" (контролируется Алексеем МОРДАШОВЫМ) изготовили и поставили три водогрейных котла-утилизатора для строящейся ТЭЦ "Восточная" во Владивостоке, говорится в сообщении компании.
Согласно контракту с "РАО Энергетические системы Востока" (входит в группу "РусГидро") "Силмашины" разрабатывают конструкторскую документацию, изготавливают и поставляют котлы-утилизаторы, ведут шеф/монтаж, шеф/наладку, участвуют в гарантийных испытаниях.
В сообщении "Силмашин" поясняется, что оборудование производства Таганрогского котлостроительного завода "Красный котельщик" (входит в состав ОАО "Силовые машины") поставлено на строительную площадку укрупненными блоками, что значительно упрощает и ускоряет монтажные работы.
В настоящий момент на станции выполняется монтаж дымовой трубы, байпасного газохода и сборка тканевых компенсаторов котла № 3. Ввод в эксплуатацию третьего котла запланирован на начало отопительного сезона, чему будут предшествовать пуско-наладочные операции.
ТЭЦ "Восточная" строится на площадке Центральной пароводяной бойлерной (ЦПВБ) во Владивостоке. Благодаря размещению новых газотурбинных установок с котлами-утилизаторами и пиковых водогрейных котлов ТЭЦ "Восточная" станет самостоятельным энергообъектом, снабжающим потребителей тепловой и электрической энергией.
Электрическая мощность новой станции составит 139,5 МВт, тепловая - 421 Гкал/ч. Топливом для станции будет служить природный газ.
Машиностроительный концерн "Силовые машины" производит и поставляет оборудование для ГЭС, ТЭС и АЭС, а также электростанций с комбинированным парогазовым циклом. Единственным акционером компании является Highstat Ltd Алексея Мордашова.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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