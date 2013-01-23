Администрация Приморского края переселяется в Дом строителей

Арендаторы в Доме строительных организаций по ул. Алеутской, 45а получили извещение.

Оно содержит следующее: «В связи с требованиями департамента земельных и имущественных отношений Приморского края, в целях размещения органов государственной власти Приморского края, КГУП «Госнедвижимость» предлагает Вам в срок до 25.01.2013 расторгнуть договор аренды сторон… и освободить занимаемые вашей организацией помещения, расположенные в здании по адресу: г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а». Подписано извещение и.о. директора М.Д. Ананьевым.

Надо предполагать, что рост потребности госорганов власти в дополнительных помещениях связан с все более возрастающим значением Владивостока для России, становлением его как Восточной столицы и нового экономического, политического и культурного центра АТР.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.