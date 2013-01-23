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Администрация Приморского края переселяется в Дом строителей

23 Января 2013, 16:53 | Владивосток

Арендаторы в Доме строительных организаций по ул. Алеутской, 45а получили извещение.

Оно содержит следующее: «В связи с требованиями департамента земельных и имущественных отношений Приморского края, в целях размещения органов государственной власти Приморского края, КГУП «Госнедвижимость» предлагает Вам в срок до 25.01.2013 расторгнуть договор аренды сторон… и освободить занимаемые вашей организацией помещения, расположенные в здании по адресу: г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а». Подписано извещение и.о. директора М.Д. Ананьевым.

Надо предполагать, что рост потребности госорганов власти в дополнительных помещениях связан с все более возрастающим значением Владивостока для России, становлением его как Восточной столицы и нового экономического, политического и культурного центра АТР.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Виктор Кудинов
Теги: власть  АТР  приморье  недвижимость 



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Комментарии

  • Псевдоним18:16, 23.01.2013#

    Какая Администрация? Там будет Приморский краевой суд.

  • Псевдоним18:34, 23.01.2013#

    Просто каждый чиновник хочет отдельный кабинет!

  • Псевдоним18:37, 23.01.2013#

    Просто каждый чиновник, хочет чтобы и вся родня его там штаны протирала.

  • Псевдоним18:41, 23.01.2013#

    сраки отрастили стульев не хватает!а почему не загород? пробок в центре меньши было

  • Иваныч19:04, 23.01.2013#

    Чувствую, что штаты, состряпанные из родственников и блатных ребятишек, которых надо пристроить для своей пользы, пухнут год от года. Почему бы редакции ZR PRESS не опубликовать сравнительный анализ численности чиновничьего состава при коммунистах и в наше время. Тогда это была бы творческая работа, а так - похоже на информацию ОГГ (одна гражданка говорила)!

  • Сергей04:50, 30.01.2013#

    На сколько помню; - ПЕРЕСТРОЙКА началась с борьбы с бюрократей и желанием снизить число бюрократов. Как славно пели отцы перестройки про сокращение бюрократов. Получается в России "как всегда".

  • Псевдоним19:15, 23.01.2013#

    Пусть почитают граждаский кодекс. Какие основания для расторжения договора?

  • Псевдоним08:38, 24.01.2013#

    Так ведь в тексте извещения написано "ПРЕДЛАГАЕТ". Т. е. достаточно просто написать ответ: "Нет. Но спасибо за предложение. " Или вообще не писать ничего.

  • Псевдоним08:29, 24.01.2013#

    Всех на Русский остров

  • Псевдоним14:12, 24.01.2013#

    Вот бы было здорово!!!!!!!!!

  • ТАЛАНТ14:25, 24.01.2013#

    И мост взорвать. Пусть там сидят.

  • 1234513:14, 24.01.2013#

    Не переселяется, а, распухнув, доселяется. Формулируйте точнее, а то читатель сразу думает, что белый дом опустеет. . .

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