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Администрация Приморского края переселяется в Дом строителей
Арендаторы в Доме строительных организаций по ул. Алеутской, 45а получили извещение.
Оно содержит следующее: «В связи с требованиями департамента земельных и имущественных отношений Приморского края, в целях размещения органов государственной власти Приморского края, КГУП «Госнедвижимость» предлагает Вам в срок до 25.01.2013 расторгнуть договор аренды сторон… и освободить занимаемые вашей организацией помещения, расположенные в здании по адресу: г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а». Подписано извещение и.о. директора М.Д. Ананьевым.
Надо предполагать, что рост потребности госорганов власти в дополнительных помещениях связан с все более возрастающим значением Владивостока для России, становлением его как Восточной столицы и нового экономического, политического и культурного центра АТР.
Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Комментарии
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Иваныч19:04, 23.01.2013#
Чувствую, что штаты, состряпанные из родственников и блатных ребятишек, которых надо пристроить для своей пользы, пухнут год от года. Почему бы редакции ZR PRESS не опубликовать сравнительный анализ численности чиновничьего состава при коммунистах и в наше время. Тогда это была бы творческая работа, а так - похоже на информацию ОГГ (одна гражданка говорила)!
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