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Спрос на рыбу во Владивостоке ограничен холодильником
Заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов провел первое в текущем году заседание штаба минтаевой путины.
Открывая совещание, Василий Соколов поздравил всех участников с началом нового промыслового года и сообщил, что на 16 января вылов минтая в Охотском море составил 30,7 тыс. тонн, сельди - 32,2 тыс. тоонн. В районе промысла в настоящий момент работают 94 единицы добывающего флота, из них 72 единицы крупнотоннажного флота и 22 среднетонажного. Проведенная в конце 2012 года Росрыболовством организационная работа позволила всем желающим рыбакам своевременно направить суда на промысел, сообщил заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов в ходе первого в текущем году заседания штаба минтаевой путины.
Среднесуточный вылов минтая на одно крупнотоннажное промысловое судно составляет от 72,8 до 147 тыс. тонн. В настоящее время основная масса флота работает в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах, группировка добывающего флота в этих районах насчитывает 45 единиц, из них - 43 крупнотонажные. В целом промысловая обстановка характеризуется как хорошая. В Северо-Охотоморской и Западно-Камчатской подзонах флот берет минтая и сельдь по потребностям.
В северных районах Охотского моря в уловах преобладает минтай размером 37-38 см, в Камчатско-Курильской подзоне средние размеры рыб крупнее - 41-43 см. По данным научных наблюдателей, приловы молоди во всех районах промысла пока в пределах, разрешенных правилами рыболовства.
На промысле сельди работают 46 добывающих судов. Промысловый размер добываемой сельди составляет 28,5 см. Прилов молоди в среднем составляет 1-2%.
В целом охотоморская путина пока развивается без особых проблем, а основным фактором, препятствующим промыслу, является погода. 16-17 января продолжалась тяжелая штормовая погода в южных частях моря, вызванная глубоким циклоном.
Контроль за промыслом в настоящее время осуществляют 30 инспекторов ГМИ ПС ФСБ России и 2 патрульных судна, что полностью обеспечивает сопровождение путины.
По информации приморского территориального управления, в портах Приморского края с начала года оформлено 32 судна, доставивших 55,9 тыс. тонн продукции, что на 15,3 тыс. тонн ниже показателя прошлого года, из них на экспорт - 38,5 тыс. тонн.
До 19 января ожидался подход 13 судов еще с 26,4 тыс. тонн рыбопродукции.
Количество свободных емкостей на холодильниках ООО «ДальРыбПорт» и ОАО «Далькомхолод» составляет 630 тонн. Таким образом, во Владивостоке продолжает оставаться непростая ситуация с продвижением рыбной продукции на внутренний рынок в виду ограниченного спроса. При этом проблем с подвижным составом в портах Приморского края нет. Стоимость доставки 1 тонны рыбопродукции из Владивостока в Москву на 15 января 2013 года составляла от 6,8 до 7,8 тыс. рублей.
Газета "Золотой Рог" (Владивосток) по материалам Федерального агентства по рыболовству.
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