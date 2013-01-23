www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.59 р. 100 JPY: 57.83 р.
EUR: 76.23 р. 10 CNY: 95.32 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Рыбная отрасль
Распечатать

Спрос на рыбу во Владивостоке ограничен холодильником

23 Января 2013, 14:26 | Владивосток

Заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов провел первое в текущем году заседание штаба минтаевой путины.

Открывая совещание, Василий Соколов поздравил всех участников с началом нового промыслового года и сообщил, что на 16 января вылов минтая в Охотском море составил 30,7 тыс. тонн, сельди - 32,2 тыс. тоонн. В районе промысла в настоящий момент работают 94 единицы добывающего флота, из них 72 единицы крупнотоннажного флота и 22 среднетонажного. Проведенная в конце 2012 года Росрыболовством организационная работа позволила всем желающим рыбакам своевременно направить суда на промысел, сообщил заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов в ходе первого в текущем году заседания штаба минтаевой путины.

Среднесуточный вылов минтая на одно крупнотоннажное промысловое судно составляет от 72,8 до 147 тыс. тонн. В настоящее время основная масса флота работает в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах, группировка добывающего флота в этих районах насчитывает 45 единиц, из них - 43 крупнотонажные. В целом промысловая обстановка характеризуется как хорошая. В Северо-Охотоморской и Западно-Камчатской подзонах флот берет минтая и сельдь по потребностям.

В северных районах Охотского моря в уловах преобладает минтай размером 37-38 см, в Камчатско-Курильской подзоне средние размеры рыб крупнее - 41-43 см. По данным научных наблюдателей, приловы молоди во всех районах промысла пока в пределах, разрешенных правилами рыболовства.

На промысле сельди работают 46 добывающих судов. Промысловый размер добываемой сельди составляет 28,5 см. Прилов молоди в среднем составляет 1-2%.

В целом охотоморская путина пока развивается без особых проблем, а основным фактором, препятствующим промыслу, является погода. 16-17 января продолжалась тяжелая штормовая погода в южных частях моря, вызванная глубоким циклоном.

Контроль за промыслом в настоящее время осуществляют 30 инспекторов ГМИ ПС ФСБ России и 2 патрульных судна, что полностью обеспечивает сопровождение путины.

По информации приморского территориального управления, в портах Приморского края с начала года оформлено 32 судна, доставивших 55,9 тыс. тонн продукции, что на 15,3 тыс. тонн ниже показателя прошлого года, из них на экспорт - 38,5 тыс. тонн.

До 19 января ожидался подход 13 судов еще с 26,4 тыс. тонн рыбопродукции.

Количество свободных емкостей на холодильниках ООО «ДальРыбПорт» и ОАО «Далькомхолод» составляет 630 тонн. Таким образом, во Владивостоке продолжает оставаться непростая ситуация с продвижением рыбной продукции на внутренний рынок в виду ограниченного спроса. При этом проблем с подвижным составом в портах Приморского края нет. Стоимость доставки 1 тонны рыбопродукции из Владивостока в Москву на 15 января 2013 года составляла от 6,8 до 7,8 тыс. рублей.

Газета "Золотой Рог" (Владивосток) по материалам Федерального агентства по рыболовству.

Автор: По сообщениям пресс-служб
Теги: рыбодобыча  хранение  рыбопродукция  производство  грузоотправители 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru