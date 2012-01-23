«Ратимир»: 15 лет лидерства

Мясоперерабатывающая отрасль последние полтора десятка лет в Приморье является одной из самых динамично развивающихся отраслей пищевой промышленности – согласно данным статистики, за этот период объемы производства выросли в 4,8 раза. Кроме этого, предприятия постоянно обновляют свой ассортимент, знакомя потребителя с новыми видами продукции, внедряют системы менеджмента качества, расширяют рынки сбыта своей продукции.

Одной из первых, кто привнес на этот рынок новые стандарты работы отрасли, 15 лет назад стала компания «Ратимир», которая и сегодня занимает в отрасли лидирующие позиции. О том, как удалось достичь лидерства и сохранить его на рынке, а также о перспективах развития отрасли в целом и компании в частности, в интервью «ЗР» рассказал генеральный директор ООО «Ратимир» Максим МАРЧЕНКО.

- Максим Юрьевич, 15 лет назад компания «Ратимир» уверенно вышла на рынок и быстро заняла лидирующие позиции. За ней потянулись другие компании, в итоге в Приморье мясоперерабатывающая отрасль вышла на новый уровень. За счет чего удается сохранять свое положение на теперь уже высококонкурентном рынке?

- Наше лидерство — это результат 15-летней работы. Все эти годы мы работали в первую очередь для нашего потребителя. Постоянно следим за изменениями рынка и покупательского спроса, спрашиваем у наших покупателей, какие наименования они хотят видеть на прилавках, а что им не очень нравится. Ведь миссия компании - ежедневное удовлетворение потребностей населения Дальнего Востока России в высококачественных мясных продуктах широкого ассортимента. Это и есть залог успеха компании.

- Назовите основные вехи развития компании?

- Наша компания была основана 21 января 1997 года. Тогда это был небольшой цех по производству колбас со штатом не более 20 человек. Начинали производство с вареных колбас и сосисок. Тогда еще не было ни отдела продаж, ни службы логистики, занимались только производством. Стоит отметить, что в то время во Владивостоке уже существовало несколько компаний, выпускающих колбасы. Но, несмотря на это, объемы продаж очень быстро росли. Покупатели оценили продукцию компании «Ратимир».

Постепенно стали увеличивать штат сотрудников, расширили ассортимент продукции, открыли несколько дополнительных цехов. В 2000 году открыли линию по производству полуфабрикатов. В этом же году в промышленной зоне Владивостока начинается строительство нового производственного комплекса. Строили его фактически с нуля. Одновременно закупали новое оборудование, подбирали персонал. В 2004 году строительство было завершено, и все цеха и службы переехали на одну площадку. В 2007 году открыли собственную производственную лабораторию, аналогов которой нет на Дальнем Востоке и сейчас. Осенью этого же года начали производство колбас и мясных деликатесов класса «премиум» под торговой маркой «Дымов». В 2010 году был запущен автоматизированный гравитационный склад.

За 15 лет было сделано много. Ассортимент увеличился с нескольких позиций до 300 наименований, штат сотрудников сейчас составляет более 1200 человек, открыты официальные представительства в Приморском и Хабаровском краях, в Магадане, в Амурской области, на Камчатке и Сахалине. То есть сейчас даже в самых отдаленных уголках Дальнего Востока покупатели могут приобретать нашу продукцию. Это радует.

- Насколько сегодня жесткая конкуренция на рынке мясопереработки? Кто основные конкуренты - местные компании или завозная продукция?

- Конкуренция, конечно, существует. На прилавках магазинов можно видеть продукцию как местных, так и сибирских и московских производителей. Но основную долю рынка, конечно, занимают местные компании.

- Как появляются новинки? Как часто происходит обновление ассортимента выпускаемой продукции?

- Работа с ассортиментом идет постоянно. Только предоставляя потребителю возможность постоянно пробовать что-то новое, можно удерживать и даже расширять свою долю рынка. Из самых последних наших новинок - серия колбас «Европейская коллекция» и пять наименований сырокопченых колбас торговой марки «Ратимир».

У нас очень сильная технологическая служба, поэтому авторами подавляющего большинства разработок «Ратимира» являются наши сотрудники. Своими корнями наша отрасль уходит в Германию, Австрию. Поэтому идеи новинок, как правило, приходят после зарубежных стажировок наших специалистов. Здесь, на предприятии, мы эти идеи адаптируем, шлифуем, подключаем к их продвижению маркетинговую службу и выводим на рынок.

- Актуальна ли для «Ратимира» кадровая проблема? Что, по вашему мнению, привлекает и удерживает сотрудников в компании?

- С кадрами в отрасли очень большая проблема. Поэтому мы активно участвуем в их подготовке. В части подготовки технологов активно сотрудничаем с Дальрыбвтузом, ДВФУ. Наши производственный директор и главный технолог – постоянные члены экзаменационной комиссии. Они присутствуют на защите дипломов, лучших выпускников приглашаем на предприятие.

Еще более сложная ситуация – с инженерными кадрами. И хотя неплохая база для подготовки специалистов есть в Дальрыбвтузе, ДВГТУ, МГУ им. Невельского, все же специфика нашего бизнеса такова, что нам зачастую приходится готовить кадры самостоятельно.

На сегодняшний день ООО «Ратимир» является одним из крупнейших работодателей в отрасли на Дальнем Востоке. На предприятии проводится активная социальная политика с целью обеспечения стабильности кадров, а также огромное значение здесь придают обучению и продвижению молодых кадров. Сотрудники компании вкладывают в дело не только умение, но и душу. В компании «Ратимир» большое внимание уделяется повышению профессионального уровня сотрудников. Мы приглашаем местных специалистов по менеджменту, маркетингу, финансам для проведения тренингов и семинаров среди наших сотрудников. Ведущие менеджеры и технологи периодически бывают на учебе за рубежом.

- «Ратимир» выпускает продукцию разных ценовых сегментов. На ваш взгляд, специализация на каком-то одном сегменте не оправдана?

- Политика компании такова, что мы закрываем все ценовые сегменты. И для этих целей у нас есть несколько торговых марок. Торговая марка «Мясной ряд» - это марка эконом-класса. Основная торговая марка – «Ратимир» - мы ее относим к среднему ценовому сегменту. Высокий сегмент – это торговая марка «Дымов». Это три наших основных бренда, с которыми мы работаем. Наличие в ассортименте продукции разных марок позволяет быть более гибкими. Например, марка «Мясной ряд» помогла нам выйти из кризиса, в 2008-2009 гг. линейка продукции под этим брендом значительно расширилась.

- Какова перспективная стратегия компании «Ратимир»? Есть ли планы по дальнейшему расширению рынков сбыта?

- В дальнейшем также будем расширять ассортимент, выводить на рынок новые позиции. Также продолжаем следить за качеством продукции. Ведь мы являемся единственным предприятием до Урала, у которого есть международный сертификат ХАССП.

- Решение о вступлении России в ВТО подписано, готова ли компания к конкуренции на мировом уровне?

- Система ХАССП позволяет поставлять нашу продукцию и на зарубежные рынки. Выход на международные рынки сбыта - это серьезная заявка на успех. Думаю, что мы справимся и с этим.

Елена ЛЕНСКАЯ, «Золотой Рог».