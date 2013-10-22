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Госрегистрация прав на недвижимость концептуально изменилась

22 Октября 2013, 10:45 | Владивосток

Управление Росреестра по Приморскому краю сообщило, что в связи с вступлением с 1 октября Федерального закона от 23.07.2013 № 250-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части госрегистрации прав и государственного кадастрового учета объектов недвижимости", изменились процедуры и сроки предоставления госуслуг в сфере регистрации прав и кадастрового учета недвижимости

Этот Закон внес концептуальные изменения в федеральные законы: "О госрегистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" от 21.07.1997 № 122-ФЗ и "О государственном кадастре недвижимости" от 24.07.2007 № 221-ФЗ. Он является нормативно-правовой базой для изменения процедур и сокращения сроков оказания госуслуг в сфере регистрации прав и кадастрового учета недвижимости, электронных госуслуг по регистрации прав и реализации мероприятий дорожной карты "Повышение качества госуслуг в сфере государственного кадастрового учета недвижимого имущества и госрегистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", утвержденной правительством РФ 1 декабря 2012 года.

Теперь эти процедуры стали проще, а граждане и деловое сообщество получили дополнительные инструменты по защите прав собственности. С 1 октября общий срок госрегистрации прав сокращен с 20 до 18 календарных дней. Аналогично сокращен общий срок и государственного кадастрового учета - постановка или снятие с него объекта недвижимости, внесение изменений и дополнений.

Собственники получили возможность заявить о невозможности проведения регистрационных действий со своим недвижимым имуществом без личного участия. Заявление по этому поводу можно подать в любом территориальном отделе Росреестра и офисе МФЦ.

Изменился и порядок постановки на учет жилых помещений в многоквартирном доме: теперь жилые помещения в них могут быть поставлены на кадастровый учет до постановки на учет здания в целом. То есть, дольщики получили возможность зарегистрировать свои квартиры в новостройках в свою собственность до регистрации всего здания. А при постановке на учет многоквартирного дома на учет также будут ставиться и все расположенные в нем помещения, в т.ч. составляющие общее имущество.

Межевой план, технические планы и подтверждающий прекращение существования объекта недвижимости акт обследования должны теперь представляться кадастровыми инженерами в орган кадастрового учета только в форме электронных документов, заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью.

Заявители теперь могут получить сведения из Государственного кадастра недвижимости (ГКН) в виде справки о кадастровой стоимости не только земельного участка, но и здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, отдельного помещения.

Ряд новаций, вводимых законом № 250-ФЗ, будет введен в действие после издания дополнительных нормативных правовых актов Минэкономразвития РФ и доработки учетных систем Росреестра.

Как отметила руководитель Росреестра Наталья АНТИПИНА, новый закон призван значительно упростить процедуры по регистрации прав и государственному кадастровому учету недвижимости, лучше защитить права собственности для граждан и бизнеса. К 2018 году сроки предоставления услуг по госрегистрации прав и кадастровому учету недвижимости предполагается сократить до 7 и 5 дней и перевести в электронный вид 70% услуг Росреестра.

Виктор КУДИНОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Виктор Кудинов
Теги: регистрация  собственность  кадастр  права  недвижимость 



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Комментарии

  • Псевдоним12:59, 22.10.2013#

    раньше 500 челоаек с 7 утра стояли то теперь 3000 с 2-х ночи занимают потому что чиновники до обеда интернет обращения расматривают и назад их отфутболивают все не так составленно а после обеда 2 часа принимаю с очереди

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