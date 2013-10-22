Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Госрегистрация прав на недвижимость концептуально изменилась
Управление Росреестра по Приморскому краю сообщило, что в связи с вступлением с 1 октября Федерального закона от 23.07.2013 № 250-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части госрегистрации прав и государственного кадастрового учета объектов недвижимости", изменились процедуры и сроки предоставления госуслуг в сфере регистрации прав и кадастрового учета недвижимости
Этот Закон внес концептуальные изменения в федеральные законы: "О госрегистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" от 21.07.1997 № 122-ФЗ и "О государственном кадастре недвижимости" от 24.07.2007 № 221-ФЗ. Он является нормативно-правовой базой для изменения процедур и сокращения сроков оказания госуслуг в сфере регистрации прав и кадастрового учета недвижимости, электронных госуслуг по регистрации прав и реализации мероприятий дорожной карты "Повышение качества госуслуг в сфере государственного кадастрового учета недвижимого имущества и госрегистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", утвержденной правительством РФ 1 декабря 2012 года.
Теперь эти процедуры стали проще, а граждане и деловое сообщество получили дополнительные инструменты по защите прав собственности. С 1 октября общий срок госрегистрации прав сокращен с 20 до 18 календарных дней. Аналогично сокращен общий срок и государственного кадастрового учета - постановка или снятие с него объекта недвижимости, внесение изменений и дополнений.
Собственники получили возможность заявить о невозможности проведения регистрационных действий со своим недвижимым имуществом без личного участия. Заявление по этому поводу можно подать в любом территориальном отделе Росреестра и офисе МФЦ.
Изменился и порядок постановки на учет жилых помещений в многоквартирном доме: теперь жилые помещения в них могут быть поставлены на кадастровый учет до постановки на учет здания в целом. То есть, дольщики получили возможность зарегистрировать свои квартиры в новостройках в свою собственность до регистрации всего здания. А при постановке на учет многоквартирного дома на учет также будут ставиться и все расположенные в нем помещения, в т.ч. составляющие общее имущество.
Межевой план, технические планы и подтверждающий прекращение существования объекта недвижимости акт обследования должны теперь представляться кадастровыми инженерами в орган кадастрового учета только в форме электронных документов, заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью.
Заявители теперь могут получить сведения из Государственного кадастра недвижимости (ГКН) в виде справки о кадастровой стоимости не только земельного участка, но и здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, отдельного помещения.
Ряд новаций, вводимых законом № 250-ФЗ, будет введен в действие после издания дополнительных нормативных правовых актов Минэкономразвития РФ и доработки учетных систем Росреестра.
Как отметила руководитель Росреестра Наталья АНТИПИНА, новый закон призван значительно упростить процедуры по регистрации прав и государственному кадастровому учету недвижимости, лучше защитить права собственности для граждан и бизнеса. К 2018 году сроки предоставления услуг по госрегистрации прав и кадастровому учету недвижимости предполагается сократить до 7 и 5 дней и перевести в электронный вид 70% услуг Росреестра.
Виктор КУДИНОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Новости тематики
- Владивостоку в собственность отдадут двадцать зданий бывших городских вузов
- Во Владивостоке можно купить военный городок со скидкой
- АИЖК избавляется от земли в районе Патрокла
- Зачем приморцы стали обзаводиться прудами?
- Флотилия "Фрегатов" пополняется
- В Приморье с рынка могут уйти 30-40% риелторских компаний
- Во Владивостоке построят необычный дом
- Во Владивостоке попытались продать школу
- Улица Семеновская во Владивостоке получит новое начало
- Цены на земельные участки во Владивостоке упали на треть
Новости раздела
- Из Владивостока открыты новые рейсы в Сеул, Токио и Муан
- Во Владивостоке грядет подорожание общественного транспорта
- Стало известно, когда на месте бывшего "В-Лазера" откроется новый супермаркет
- Vladivostok Boat Show X проходит во Владивостоке
- Во Владивостоке исчезнут муниципальные автобусы
- Тихоокеанский туристский форум во Владивостоке соберет более 30 иностранных гостей
- Десятая юбилейная выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show X
- Сотрудникам ликвидируемого магазина "В-Лазер" повезло со скидками
- Во Владивостоке открылась традиционная выставка "Город-2018"
- Во Владивостоке два таможенных пункта пропуска будут работать с системой tax free
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
раньше 500 челоаек с 7 утра стояли то теперь 3000 с 2-х ночи занимают потому что чиновники до обеда интернет обращения расматривают и назад их отфутболивают все не так составленно а после обеда 2 часа принимаю с очереди