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Отопительный сезон во Владивостоке стартует 23 октября
ВЛАДИВОСТОК, 22 октября, ZRPRESS. 23 октября во Владивостоке стартует отопительный сезон. Согласно постановления главы города Игоря Пушкарёва №3693 от 19.10.2012 с 23 октября к системе отопления подключают объекты соцкультбыта: дошкольные, образовательные учреждения, учреждения здравоохранения и культуры.
И к пятнице 26 октября тепло начнет также поступать и в жилые дома, общежития, административные здания, учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования.
В городе своевременно были проведены гидравлические испытания, завершена промывка и опрессовка труб. Котельные Владивостока прошли плановый ремонт и были полностью укомплектованы инженерно-техническим составом и рабочим персоналом. На островных и отдаленных территориях все хозяйство, которое участвует в процессе теплоснабжения, также готово к работе.
Напомним, что сроки начала отопительного сезона зависят от реально сложившихся среднесуточных температур воздуха. По действующим нормативам, для подачи тепла необходимо, чтобы среднесуточная температура пять суток подряд не превышала +8 Со, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
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