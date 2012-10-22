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Во Владивостоке энергетики ограничат электроснабжение объектов ЗАО «Крокус» на о. Русский

22 Октября 2012, 13:14 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 22 октября, ZRPRESS. С сегодняшнего дня, 22 октября, ОАО «ДЭК» (входит в состав холдинга «РАО ЭС Востока») вводит ограничения поставок электроэнергии в отношении ЗАО «Крокус» на о. Русский. Долги генерального подрядчика по строительству объектов саммита АТЭС 2012 уже превысили 34 миллиона рублей.

Энергетики неоднократно направляли уведомления о необходимости погашения накопленной задолженности в адрес строительной компании. Однако ЗАО «Крокус» не приняло меры по урегулированию ситуации с долгами.

Начиная с апреля 2012 г., строительная компания нарушала договорные условия в части сроков оплаты электропотребления. До сих пор ЗАО «Крокус» не рассчиталось за электроэнергию, потребленную в июне в объеме 4,2 миллионов рублей, в августе - 6,1 миллиона рублей, в сентябре – 12,8 миллиона рублей.

В сентябре ОАО «ДЭК» обратилось в Арбитражный суд Приморского края о взыскании с ЗАО «Крокус» долгов за поставленный энергоресурс на сумму 4 миллиона 189,5 тысяч рублей. Данная задолженность сложилась за июнь этого года. Судебное заседание назначено на 14 ноября. Кроме того, 21 ноября состоится судебное заседание по иску ОАО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» к ЗАО «Крокус» о взыскании задолженности за поставку тепловой энергии на сумму более 100 миллионов рублей, накопленной еще с декабря 2011 г.

Режим ограничения электроснабжения будет действовать до тех пор, пока компания – должник не погасит имеющуюся задолженность. Если ЗАО «Крокус» не начнет рассчитываться с поставщиками энергоресурсов и продолжит наращивать долги, то энергетики оставляют за собой право усилить меры по ограничению поставок электрической и тепловой энергии.

Энергокомпания ограничивает электроснабжение предприятий-неплательщиков в строгом соответствии с действующим законодательством. Так, Постановление Правительства РФ № 442 «Об основных положениях функционирования розничных рынков электроэнергии» предусматривает прекращение подачи электроэнергии за 1 период неплатежа, сообщает пресс-центр ОАО «ДЭК».

Автор: По сообщениям пресс-служб
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