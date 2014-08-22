Развивать информационную среду на Дальнем Востоке – наша миссия – ректор Сколтеха

Эдвард Кроули считает, что у региона есть потенциал в области ИТ-технологий.

Руководство Сколковского института науки и технологии заинтересовано в развитии информационной среды в Дальневосточном регионе. Как рассказал ректор Сколтеха Эдвард Кроули, его миссия - поддерживать будущих ИТ-специалистов и способствовать развитию ДВФУ в этом направлении.

«Сколково делает большой вклад в развитие электронных технологий. По мере того, как отношения между ДВФУ и Сколтехом развиваются, это направление может стать в университете одним из приоритетных», - отметил Эдвард Кроули.

Ректор института науки отметил, что «в ближайшие полтора года Сколтех поможет российским ВУЗам привлечь ведущих зарубежных ученых и сформировать экспертное сопровождение для вывода отдельных образовательных программ и курсов на мировой уровень к 2020 году».

«У Сколтеха есть очень важная роль – способствовать развитию информационной среды и поддерживать ДВФУ. Это наша миссия», - добавил ректор Сколтеха.

Напомним, что теме образования будет посвящена отдельная секция на VII Дальневосточном форуме информационных технологий и телекоммуникаций Дальинфоком-2014, который пройдет 9-10 сентября во Владивостоке.

Добавим, что #Дальинфоком-2014 проводится в новом формате, ознакомиться с программой и оформить заявку на участие можно на сайте dalinfocom.primorsky.ru.

Организатор форума - Департамент информатизации и телекоммуникаций администрации Приморского края. Соорганизатор, предоставляющий площадку для проведения форума, - Дальневосточный федеральный университет. Стратегическим партнером Дальинфокома стал "Ростелеком". Официальный партнер форума – компания Microsoft.

ZRPRESS.RU, Владивосток.