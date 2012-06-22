Владивосток с видом на море

В преддверии саммита руководителей стран АТЭС, который пройдет во Владивостоке в сентябре, в районе бухты Патрокл на берегу Уссурийского залива развернулось активное строительство нового микрорайона на 30 тысяч жителей. Ведет его крупнейшая дальневосточная компания из Хабаровска – ФГУП «УСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России» с привлечением в качестве подрядчиков владивостокских компаний, с которыми за последние несколько лет установились хорошие партнерские связи в ходе строительства другого жилого района города – Снеговая Падь.

Приморские строители и проектировщики еще с советских времен мечтали «возводить Патрокл». В разное время были разработаны несколько вариантов генплана застройки этой территории, предлагались эскизы зданий, но «копнуть экскаватором под жилье» ни тогда, ни позднее так и не удалось. И когда в ноябре 2009 г. хабаровчане выиграли у российского Фонда содействия жилищному строительству (РЖС) право аренды пустующих здесь участков, чтобы строить, то многие сомневались, что здесь вскоре действительно начнется реальное дело. Тем более что для потребителей, на которых и рассчитан этот коммерческий проект, более привлекательными всегда были другие районы Владивостока. Чтобы переключить это внимание, надо было предложить что-то лучшее…

По существу, «Дальспецстрой» этим проектом задал новое направление для пространственного развития города, как совсем недавно сделал в Хабаровске, начав масштабное строительство в Южном микрорайоне.

Стройка началась. Организованно, масштабно, впечатляюще. Начальник ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России» Юрий ХРИЗМАН, посетивший недавно владивостокские объекты компании, отвечая на вопрос «почему все-таки случился Патрокл», отметил, что слишком уж заманчиво было создать в краевом центре Приморья микрорайон, принципиально новый по архитектурным решениям, с использованием самых современных тенденций городских планировок. Да еще в таком необыкновенно красивом месте, где сопки спускаются к чистому пляжу, где из окон можно будет любоваться прибоем, разбивающимся о прибрежные скалы, а на горизонте открываются потрясающие виды на остров Русский и ведущий на него уникальный мост. Добавим к этому, что новый микрорайон – один из самых экологически чистых (море и воздух – просто курортные).

Юрий Лазаревич говорит, что сегодня эта стройка, уже обозначившаяся спускающимися к морю рядами практически готовых современных зданий, заняла в его душе значительное место.

Хорошее место – это главный козырь, придающий уверенность, что средства, вложенные сюда, обязательно оправдаются. Завершение строительства во Владивостоке новых дорог и мостов через бухту Золотой Рог и с полуострова Назимова на остров Русский делают связь Патрокла с другими частями города особенно удобной. И, если сегодня расстояние между ним и центром отнимает минимум 20 минут, то, когда дорожники введут свои объекты, для этого будет достаточно и 10 минут. За это же время уже сегодня можно доехать до Снеговой Пади в районе Второй Речки. Пять минут потребуется, чтобы проехать на остров Русский. Менее получаса – до аэропорта.

– Мы понимаем, что такое рынок жилья, и не собираемся строить огромные по площади квартиры, – отметил руководитель «Дальспецстроя». – Главное – повышенный комфорт и доступность для покупателей. Кажущаяся дороговизна не должна их пугать, потому что качество нового жилья, комфорт, придомовые площадки, оригинальная архитектура, инфраструктура района, близость моря обеспечивают совершенно другую среду обитания.

Досье «ДК»

Проектом застройки района бухты Патрокл во Владивостоке занимаются ОАО «Приморгражданпроект» с участием в роли куратора института «Дальспецпроект». Для создания эскиза планировки Патрокла, его стиля был приглашен московский архитектор Владимир ПЛОТКИН. В итоге был предложен непривычный для Владивостока метод застройки, сочетающий квартально-гнездовой и рельефо-щадящий горизонтальный методы.

На территории более 160 га предусмотрено построить около 600 тысяч кв. метров жилья, поднимающегося по рельефу и смотрящего на бухты Соболь, Патрокл и Улисс. В комплексе с ним должны строиться детские сады и школы, поликлиники, спортивные сооружения, объекты культуры и отдыха, торговые и общественно-деловые центры, объекты рекреации. Побережье сохранит пляжные зоны. Уже в августе будет готова широкая набережная, которая станет настоящим украшением микрорайона. В целом все это должно быть частью настоящего классического морского города, и здесь должен начаться новый для Владивостока стандарт жизни.

На прошедшей в конце апреля во Владивостоке выставке «Город-2012» экспозиция «Дальспецстроя», представленная инвестиционным проектом нового жилого района Патрокл, пользовалась заметным вниманием посетителей. Главной для них новостью стало то, что к продаже здесь были предложены квартиры в первых трех 10-этажных панельных домах на 419 квартир, которые должны быть введены в строй к новому году в районе ул. Можайской. На двух из них уже закончен монтаж и начаты отделочные работы, подводится теплотрасса. Это – верхний горизонт Патрокла.

Квартиры подготовлены к чистовой отделке, подведены внутридомовые коммуникации, смонтированы системы отопления, окна с двойным стеклопакетом, пожарная сигнализация, счетчики учета горячей и холодной воды и пр. Из централизованных коммуникаций – обязательно Интернет, телефон, кабельное телевидение. Пол первого и потолок последнего этажа – с дополнительным утеплением. Фасады будут отделаны японской фиброцементной плиткой, которая значительно улучшает санитарное состояние и на долгое время гарантирует сохранение цветового решения, выбранного для дома.

На кого же рассчитан этот микрорайон? Как сказал заместитель начальника «Дальспецстроя» Олег ЛЕХОВИЦЕР, панельные дома, которые строятся на верхних отметках, – это жилье эконом-класса. Но изюминка здешних квартир – из окон открываются замечательные виды на город и море (сразу две бухты Патрокл и Соболь), ниже – сочетание эконом-класса и элитной застройки. Ну а вдоль берега – малоэтажное жилье для тех, кто сможет осилить «верхнюю планку».

Если продажи квартир по ул. Можайской уже начаты, то квартиры в домах береговой зоны, построенные по монолитной технологии, начнут продаваться во втором полугодии.

Первую очередь застройки предполагается сдать в июле этого года. Причем здесь строится жилье разного типа – 3-этажные таунхаусы, 5-6-этажные дома, в которых на верхних этажах разместятся двухуровневые пятикомнатные квартиры, и один 8-этажный «круглый дом» на 24 семьи. Всего – 26 домов, или 262 квартиры. Помимо жилья в этих домах предусмотрены офисные, технические и подсобные помещения, которые могут использоваться для устройства саун, мастерских, игровых и спортивных комнат… Есть эксплуатируемая кровля, террасы, где жильцы тоже смогут организовывать зоны здоровья и отдыха. Решено, что малоэтажное жилье здесь обеспечат лифтами, сделают удобным для людей с ограниченными возможностями.

Планировки зданий таковы, что все квартиры – с видом на море. Особенно просторны таунхаусы, где 2-3-уровневые квартиры имеют площадь от 120 кв. м. Это жилье предлагается как «симбиоз» городской квартиры и загородного дома. Причем владельцам квартир обещана возможность получить в собственность и часть придомовой территории. Притом, что каждая квартира имеет отдельные вход и выход на эксплуатируемую кровлю.

Кстати, обеспечение зданий теплой и горячей водой здесь решается по-новому для Владивостока – газовыми котельными при каждом доме, а для подстраховки – электронагревом. Все это – с благоустройством территорий жилых домов, детскими площадками, озеленением. На территории жилого района сохранится роща ценных деревьев, будет облагорожено имеющееся здесь озеро.

В этом году планируется начать строительство еще одной группы малоэтажных домов – ближе к мосту на о. Русский. А в целом все строительство жилого района Патрокл разбито на 7 этапов и полностью должно завершиться в 2017 году, сформировав новый морской фасад Владивостока на ранее пустынном побережье.

Реализуя этот проект, «Дальспецстрой» пытается осуществить те свои идеи и представления о дальневосточной городской среде, которые должны сделать ее стопроцентно комплексной, функциональной, комфортной и современной, в которой приятно жить и созидать.

Виктор КУДИНОВ, «Дальневосточный капитал».