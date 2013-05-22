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В китайский Яньцзи из Владивостока можно добраться по воздуху

22 Мая 2013, 19:46 | Владивосток

Авиакомпания "Владивосток Авиа" (входит в группу компаний "Аэрофлот") 22 мая начала выполнять регулярные рейсы по маршруту Владивосток - Яньцзи (Китай). Первый самолет вылетел из Владивостока в 17.50 по местному времени.

По информации департамента корпоративных коммуникаций ОАО "Международный аэропорт Владивосток", программа полетов, рассчитанная до октября 2013 года, предусматривает выполнение двух рейсов в неделю - по средам и воскресеньям.

На маршруте используются лайнеры Аirbus A-320 в двухклассной компоновке: бизнес и эконом-класс. Время в полете составляет один час.

В департаменте пояснили, что открытие нового направления стало возможным благодаря заключенному соглашению авиакомпании "Владивосток Авиа" с китайской компанией "Acecom Group Limited ", которая является заказчиком этого рейса.

Досье ZRPRESS.RU

Город Яньцзи расположен в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая и является столицей Яньбяня - Корейского автономного округа.

ОАО "Владивосток Авиа" входит в группу компаний "Аэрофлот" с 2011 года. В настоящее время основу летного парка компании составляют шесть самолетов Ту-204-300, семь A-320 и три вертолета Ми-8Т.

Ранее сообщалось, что совет директоров ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии" одобрил создание дальневосточной авиакомпании на базе ОАО " Авиакомпания "Сахалинские авиатрассы" (САТ). Предполагается, что дальневосточная авиакомпания будет создана путем объединения "Владивосток Авиа" и "САТ".

"Сахалинские авиатрассы" и "Владивосток Авиа" были переданы "Аэрофлоту" "Ростехом" в конце 2011 года. Кроме этих компаний "Аэрофлот" также получил авиакомпанию "Россия", "Оренбургские авиалинии". В свою очередь "Ростеху" за эти компании было передано 3,55% акций "Аэрофлота".

Основным владельцами "Владивосток Авиа" являются "САТ" (52,156% акций) и ООО "Аэро-Груз" (27,1267%). Еще 12% находятся в номинальном держании Финпромбанка.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: авиакомпания  авиаперевозки  владавиа  аэрофлот  китай  Аirbus  сат 



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Комментарии

  • Псевдоним13:46, 23.05.2013#

    скока стоит

  • Псевдоним13:57, 23.05.2013#

    если интересно . позвони в любую кассу

  • Псевдоним13:54, 23.05.2013#

    И мне интересна стоимость билетов. . .

  • Псевдоним13:58, 23.05.2013#

    около 30 т руб в одну сторону

  • Псевдоним12:50, 24.05.2013#

    да ну нах. . . в Далянь билет стоит 10 000, а это вообще за поворотом.

  • Псевдоним12:50, 24.05.2013#

    19000 туда обратно

  • Псевдоним12:50, 24.05.2013#

    19000 туда обратно

  • Псевдоним13:00, 24.05.2013#

    в сеул 15 т . лучше в корею

  • Псевдоним13:36, 24.05.2013#

    позвонил в 3 кассы и никто ничего не знает. . . . где купить биле?

  • Псевдоним17:59, 24.05.2013#

    6000 туда -обратно. Давно уже известно.

  • Псевдоним13:46, 25.05.2013#

    А что там делать? И зачем туда лететь? Когда уже прямой рейс из Владивостока в Бангкок будет.

  • сантино13:50, 25.05.2013#

    Лучше в Муданцзян . 45 мин и там . Нормальный город , есть что купить и где отдохнуть, ценик на порядок ниже чем в Суньке или Хунчушке. Билеты в обе стороны 5400. Плохо что обратный рейс на понедельник, было бы конечно лучше на воскресенье .

  • Псевдоним20:29, 26.05.2013#

    Рейс сделали, а билетики на этот рейс через систему бронирования Аэрофлота посмотреть нельзя . Чисто по по нашему - по Российски ))))

  • Джунгожэн21:02, 26.05.2013#

    Рейс Владивосток - Муданьцзян и рейс Владивосток - Янцзы организован для вывоза Шмурдяка в обратку. . Мэнбай !!!

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