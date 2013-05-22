В китайский Яньцзи из Владивостока можно добраться по воздуху

Авиакомпания "Владивосток Авиа" (входит в группу компаний "Аэрофлот") 22 мая начала выполнять регулярные рейсы по маршруту Владивосток - Яньцзи (Китай). Первый самолет вылетел из Владивостока в 17.50 по местному времени.

По информации департамента корпоративных коммуникаций ОАО "Международный аэропорт Владивосток", программа полетов, рассчитанная до октября 2013 года, предусматривает выполнение двух рейсов в неделю - по средам и воскресеньям.

На маршруте используются лайнеры Аirbus A-320 в двухклассной компоновке: бизнес и эконом-класс. Время в полете составляет один час.

В департаменте пояснили, что открытие нового направления стало возможным благодаря заключенному соглашению авиакомпании "Владивосток Авиа" с китайской компанией "Acecom Group Limited ", которая является заказчиком этого рейса.

Досье ZRPRESS.RU

Город Яньцзи расположен в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая и является столицей Яньбяня - Корейского автономного округа.

ОАО "Владивосток Авиа" входит в группу компаний "Аэрофлот" с 2011 года. В настоящее время основу летного парка компании составляют шесть самолетов Ту-204-300, семь A-320 и три вертолета Ми-8Т.

Ранее сообщалось, что совет директоров ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии" одобрил создание дальневосточной авиакомпании на базе ОАО " Авиакомпания "Сахалинские авиатрассы" (САТ). Предполагается, что дальневосточная авиакомпания будет создана путем объединения "Владивосток Авиа" и "САТ".

"Сахалинские авиатрассы" и "Владивосток Авиа" были переданы "Аэрофлоту" "Ростехом" в конце 2011 года. Кроме этих компаний "Аэрофлот" также получил авиакомпанию "Россия", "Оренбургские авиалинии". В свою очередь "Ростеху" за эти компании было передано 3,55% акций "Аэрофлота".

Основным владельцами "Владивосток Авиа" являются "САТ" (52,156% акций) и ООО "Аэро-Груз" (27,1267%). Еще 12% находятся в номинальном держании Финпромбанка.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.