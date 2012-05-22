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Выгодно ли вкладывать деньги в недвижимость Владивостока?
Казалось бы, обладая объектом недвижимости в нашем прекрасном городе Владивостоке, надо чувствовать себя счастливым, богатым и уверенным: недвижимый капитал сам по себе прирастает с ростом цен на рынке недвижимости да еще если сдать в аренду.... Но действительно ли это выгодно - иметь квартиру, офисы, склады, производственные помещения, объекты социальной сферы, участки земли?
С одной стороны, получаешь доход от ее эксплуатации, а с другой – расходы: налоги, содержание, ремонт, страхование, да еще и разные непредвиденные обстоятельства. Что в активе? Например, по данным журнала «Эксперт», сегодня среднегодовая доходность коммерческой недвижимости оценивается в среднем в 12-13% годовых против 22-25% несколько лет назад.
Однако это средняя «температура по больнице», с оглядкой на мегаполисы. К сожалению, специалисты, которых я «попытал» вопросом «какой же доходностью отличается владивостокская недвижимость», дружно ответили: в принципе никто ее не считает, не анализирует, и приобретение тех или иных объектов зачастую происходит не на основании тонкого анализа, а по наитию души. Нужно вложить капитал, чувствует человек, что ему это в принципе выгодно – покупает, не чувствует – проходит мимо. А там – кому как повезет.
И «ЗР» попросил помочь разобраться в этом вопросе известного эксперта по владивостокской недвижимости, директора ООО «Городское бюро обменов» Сергея КОСИКОВА.
- Сергей Иванович, так выгодно или нет?
- Давайте сразу разделим понятие недвижимости: квартиру как собственное единственное жилье, семейный очаг и – недвижимость, которая должна приносить прибыль.
Когда квартира в собственности, то вопрос о том, насколько она растет в цене, всегда второстепенный. Он может быть важным, если мы планируем расширяться-разъезжаться или вообще переезжать в другой город или регион. Но в этом случае цены на квартиры в нашем городе и в других городах растут примерно одинаковыми темпами.
- Во всех без исключения?
- Нет. Если планировать переезд в Санкт-Петербург или Москву, то лучше учитывать, что у нас цены сейчас растут медленнее, а в этих городах, при дорогой недвижимости, рост очень ощутимый.
А выгоды от владения трудно почувствовать в материальном плане. Налоги, содержание и т.д. – это пока неощутимо. Но если снимать жилье, то будет уже более накладно. Хотя, если арендовать квартиру не у владельца, а у государства по договору соцнайма, то получится, что это даже пока более выгодно, чем владеть: ремонт общедомовой инфраструктуры – за счет муниципалитета, например. Но государственных и муниципальных квартир осталось мало. Пожалуй, единственные новые массовые договоры соцнайма последнего времени – это жилье для военных в жилом районе Снеговая Падь. Но и там военные всеми силами стремятся его быстрее приватизировать – ведь 1 марта 2013 года истекает конечный срок бесплатной приватизации. А владение квартирой – это и возможность свободно распоряжаться и менять жилищные условия (продавать, покупать), и возможность выбирать управляющую компанию, создавать ТСЖ и т. д.
- А если попробовать «выжать прибыль»?
- Если говорить о недвижимости, которая должна приносить прибыль, то в большинстве случаев доходность таких вложений не намного больше, чем, например, держать деньги на депозите. Но тут нужно учитывать, что и сам объект недвижимости со временем дорожает. Как минимум – на уровне инфляции. И никакие дефолты ему не страшны.
Наиболее выгодных способов вложения в недвижимость несколько. Например, покупать уже готовый бизнес (логистический склад, участок с разрешением на застройку и пр.). Другой вариант – покупать «неликвидный» объект и перепрофилировать его с учетом конъюнктуры дня. После этого его можно или выгодно продать, или сдавать в аренду на более выгодных условиях. И еще один вариант – это покупать недвижимость для использования под собственный бизнес, что даст экономию по арендным платежам.
Все остальные варианты вложений можно рассматривать в том случае, если нет более доходного способа вложения денег (например, акции, бизнес, инвестирование и др.).
- А как понять, что выгоднее: пользоваться этой недвижимостью самому, сдавать в аренду или же избавляться от нее пока не поздно, чтобы затем не считать потери?
- Состояние рынка недвижимости – это отражение экономической и политической ситуации в регионе. В случае с жилой недвижимостью, которую приобретали для вложения средств и сдачи в аренду – предпосылок для обвала рынка пока нет: доходные дома если и будут, то конкуренцию частному найму создадут не ранее, чем через 5-7 лет. Так что частным арендодателям избавляться от своей практики смысла нет. Ну а если говорить о коммерческой недвижимости, то здесь надо смотреть по каждому конкретному объекту, в зависимости от профиля, расположения и перспектив использования. Вырос земельный налог, а на подходе – налог на собственность…
Виктор КУДИНОВ, «Золотой Рог».
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