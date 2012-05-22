«Три богатыря» предложат высокую русскую кухню гостям саммита во Владивостоке

Кто сказал, что национальная кухня – это щи, пироги да окрошка? У гостей «самого русского ресторана» совсем другие ассоциации.

Подготовка к саммиту плавно подходит к концу, Владивосток действительно обретает новое лицо и готовится к почетной миссии – приему первых лиц иностранных государств. Вот и главный акцент Международной туристической выставки PITE-2012, что начнет свою работу на этой неделе, также сделан на прием въездного потока.

На это сделал ставку десять лет назад и рекреационно-туристический центр «Русский город» в районе Академгородка. Здесь все в духе старорусских традиций, описанных еще в любимых сказках. Как там Иван Царевич Бабе Яге говорил: «Ты сначала баньку растопи, накорми гостя, напои, а потом расспрашивай»? Гостей здесь ждет и баня (да какая, с печами-каменками, на дровах, с душистыми травяными настоями), и исконно русская кухня – не какая-нибудь имитация, а приготовленные в настоящей русской печи блюда по рецептам XVII-XVIII веков, и квас да меды питейные, изготовленные по технологии с тысячелетней историей…

Поэтому для тех, кто хочет познакомить иностранных друзей и партнеров с исконно русскими традициями гостеприимства и высокой русской кухней, выбор места для отдыха очевиден.

Казалось бы, русской кухней сегодня трудно удивить, да и заведений, где она представлена, достаточно. Но это только на первый взгляд. Если разобраться, владельцы большинства из них ограничиваются стилизацией помещений и меню. Но ведь одно дело – «нарисованный» очаг, и совсем другое – настоящая русская печь, в которой действительно можно готовить, причем по всем правилам, когда шесть дней она топится, а на седьмой - жар выгребается и выпекается хлеб. А потому у иностранных гостей ресторана «Три богатыря» ассоциации с нашей отечественной кухней совсем другие, нежели привычные щи, пельмени, пироги да окрошка, - борщ дворянский в чугунном горшке, карась в шампанском, поросячьи ребрышки в устричном соусе, яблочные блины…

К слову, идея создания ресторана у директора центра Константина КОРОТАЕВА родилась задолго до его открытия. Этому предшествовали кропотливые исследования русских кулинарных традиций, восстановление – порой по крупицам – давно забытой рецептуры и способов приготовления. Только на отработку и окончательное утверждение существующего меню ушло почти три года. Но полученный результат того стоит. Только за последние два года «Три богатыря» посетили делегации туристов из более чем двадцати стран, не говоря уже о сотнях наших соотечественниках.

Стилизованный под старинную русскую избу ресторан, расположенный в лесопарковой зоне в районе «Академгородка», уже своим видом настраивает на определенный лад.

Фасад здания богато украшен резным декором, а внутренний интерьер напоминает настоящие хоромы (так называли на Руси жилье богатого домовладельца). Добротная крепкая мебель, развешанные на стенах богатырские доспехи, старинная домашняя утварь на полках и «сердце» заведения - русская печь, из которой повар с помощью ухвата то и дело достает готовые блюда в горшках, а потом закладывает новые.

Основной зал вмещает до 70 человек и удобен для проведения торжественных мероприятий и банкетов. Для тех, кто предпочитает уединенную атмосферу или желает совместить обед либо ужин с деловыми переговорами - уютные кабинки. Есть и малый банкетный зал на 14 человек. А в теплое время года большинство гостей стремятся на открытую летнюю площадку с красивыми беседками, оформленными по мотивам русских сказок. Под раскидистыми кронами деревьев расположились хорошо знакомые персонажи: Баба-Яга и Леший, Водяной и Лесной царь, три медведя и целый ряд других героев. Поэтому сюда так любят приезжать компании с детьми: пока любознательные малыши осваивают окружающее пространство, родители спокойно общаются с друзьями.

Впрочем, обстановка, атмосфера – это все здорово, но все же главное в ресторане – то, чем потчуют гостей. Концепция кухни построена на использовании продуктов, выращенных и произведенных в Приморье, в частных фермерских хозяйствах, уделяющих большое внимание экологии. Рыбу - карасей, щук, сазанов, сомов - поставляют из подсобных хозяйств Ханкайского района, парную телятину и свинину – из Уссурийского района, дичь - оленину, медвежатину и мясо дикого кабана – из охотхозяйств Красноармейского и Чугуевского районов.

Блюда из дичи – особая гордость ресторана. Температурный режим, способ приготовления, букет пряностей подбирались таким образом, чтобы не заглушить, а напротив, сохранить и подчеркнуть специфический вкус дикого мяса. Заядлые любители охотничьей кухни специально приезжают сюда на тартар из оленины, косулю, запеченную в виноградных листьях, стейк из изюбря, дикого поросенка с хреном, оленину под клюквенным взваром, медвежий кебаб или пельмени с мясом косули и белыми грибами. Ассортимент включает более 30 наименований, причем под каждое блюдо - отдельная заправка или соус.

Перечень холодных закусок еще шире – более 40 видов, причем большинство из них не найти в меню других ресторанов. А поклонники высокой русской кухни давно и по достоинству оценили сазана по-царски, щуку по-купечески, телятину с изыском, котлету по рецепту Пожарского, свиную рульку в пиве.

Что же касается банкетного меню, то его «хитами» являются запеченный поросенок, фаршированный гречневой кашей и натертый пивом, форель по-купечески, фаршированные щука, кижуч или кролик, запеченный в яблоках гусь.

А какие здесь наливки – из черноплодной рябины и черемухи, клюквы и брусники, смородины и ежевики, шиповника и калины! А меды питейные – цветочный, опричный, сбитень! Кстати, квас и медовуха изготавливаются по рецептам X-XII веков – никаких дрожжей! - и выдерживаются в дубовых бочках, как и тысячелетие назад. Квас настаивается на хлебе, медовуха – на меде и пыльце, аромат необыкновенный. На восстановление и отработку этих рецептов ушло более двух лет, зато теперь фирменные «богатырские» напитки нарасхват, тем более что приобрести их можно и на вынос. Что же касается стряпни (как исстари называли на Руси выпечку), то только здесь, например, можно попробовать сдобные гречневые и яблочные блины, а на фирменный курник – и вовсе приезжают специально.

Для того, чтобы иностранные гости могли сделать осознанный выбор, меню ресторана продублировано на четырех языках. Благодарные гости выражают свои эмоции на родном языке, а потому книга отзывов пестрит десятками восторженных откликов на японском и корейском, китайском и английском, немецком и французском, испанском и итальянском, хинди и арабском…

С удовольствием захаживают сюда и сами владивостокцы – посидеть теплым семейным кругом в уютной обстановке русской усадьбы, провести романтический вечер, отметить юбилей, сыграть свадьбу, да и просто вкусно и сытно поесть. А если посетить перед этим еще и одну из бань центра отдыха, тогда и вовсе душа поет.

Не забывают в «Русском городе» и о культурном наполнении досуга гостей. То и дело здесь проходят мини-выставки промысловых работ, древнерусского холодного оружия и т.д. А выступления фольклорных ансамблей и цыганских коллективов давно стали неотъемлемой частью программы ресторана.

Если планам руководства ничто не помешает, то в скором времени здесь появится еще и этнографический парк – своеобразная музейная площадка под открытым небом, повествующая об особенностях крестьянского быта, с образцами изб, дворовых построек, мастерскими традиционных русских ремесел, где можно будет научиться плести лапти или расписывать матрешек… Но уже сейчас гости банного комплекса и ресторана «Три богатыря» могут по достоинству оценить и прочувствовать, что такое русский дух и в чем соль отечественного гостеприимства.

Ресторан «Три богатыря»: Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 182, тел.: (423) 269-65-49, 231-06-84, www.3bogatirya.com. На правах рекламы.

Татьяна ОРЛОВА, «Золотой Рог».