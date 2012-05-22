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Korea Stay приглашает в семью
«Korea Stay» - программа проживания иностранцев в корейской семье, которую в прошлом году запустила Национальная организация туризма Кореи, чтобы дать иностранным туристам возможность познакомиться с культурой и бытом современных корейцев и ощутить на себе их радушное гостеприимство.
Пока список семей ограничен количеством 230 - это дома, которые соответствуют стандартам, таким, как владение семьи иностранными языками, подходящие условия жилья. В ближайшее время планируется расширить сеть домов на 200. Программа Korea Stay становится всё популярнее среди людей, изучающих корейский язык, а также тех, кому интересна корейская культура. Большинство домов программы Korea Stay расположены возле станций сеульского метро. Стоимость проживания за сутки около $30, поэтому такой вариант удобен для экономных путешествий. Главное преимущество программы - туристы могут прочувствовать настоящую жизнь корейцев, попробовать настоящую корейскую еду, культурный досуг или, например, присоединиться к корейской семье на прогулке и шопинге. НОТК предлагает подарки для первых 100 туристов по программе Korea Stay на 5 и более ночей при первой поездке: билет на представление невербального искусства/билет на мастер-класс по приготовлению корейской еды/карточка Korea Pass (номиналом не менее 20$). Такие бонусы действуют с 14 мая до 31 декабря.
Юрий РОГОВ, «Золотой Рог».
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