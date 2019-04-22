Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Цены на квартиры во Владивостоке ставят рекорд за рекордом
Посредственное жилье по заоблачным ценам - такова действительность вторичного рынка дальневосточной столицы
По данным экспертов ООО "Индустрия-Р", средняя цена предложения 1 кв. метра жилья на вторичном рынке Владивостока в центре города в марте составила 148 141 рубль и сейчас штурмует отметку в 150 тысяч. При этом самое дорогое предложение квадрата в этой ценовой зоне города в прошлом месяце оказалось на уровне 367 347 рублей за 1 квадратный метр.
По другим ценовым зонам цена среднего "квадрата" вторички составляла 131 279 рублей на Первой Речке, 130 093 – на Эгершельде, 129 238 – в районе ул. Некрасовской и 123 870 рублей – на Третье рабочей. Дешевле всего "квадрат" был на острове Русском – 64 329 рубля, в отдаленной пригородной зоне – 80 542 и Садгороде – 90 673 рублей.
Максимальные предложения квартир на вторичном рынке жилья в районах Эгершельда и Чуркина немногим недотягивали до 300 тысяч рублей за 1 кв. метр, около 200 тысяч были в районах – Первой Речки, Седанки, Второй Речки, Третьей Рабочей, Некрасовской, на Проспекте 100-летия и в районе бухты Патрокл. А самые минимальные цены были зафиксированы в пригородной зоне Владивостока и в районе фабрики "Заря" - около 30 000 рублей за "квадрат".
Аналитики отметили, что в марте среднее предложение "квадрата" на вторичном рынке жилья во Владивостоке по сравнению с февралем подорожало на 2,12%, средняя цена "квадрата" достигла 116 010 рублей, а среднее предложение квартиры составило 6 773 488 рублей.
По данным экспертов столичной риэлторской группы ЦИАН, Владивосток в минувшем году вошел в десятку городов по наиболее быстрому росту цен на вторичном рынке жилья – 15%. В десятке же оказались и два других дальневосточных города – Хабаровск и Благовещенск. В них рост цен на вторичное жилье достиг 14%. Однако, по мнению этих экспертов, средняя за год цена "квадрата" вторички во Владивостоке уже по итогам всего прошлого года достигала 120 400 рублей.
Как местные, так и столичные специалисты, предполагают, что рост цен на жилье во Владивостоке в ближайшее время только продолжится. Причин к их стагнации или падению не наблюдается.
Виктор КУДИНОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Цены на квартиры во Владивостоке ставят рекорд за рекордом
- Обложили: Крупный российский банк вынужден продать многоэтажный офис в центре Владивостока
- Владивосток выбился в российские лидеры по росту этажности домов
- Жилье Владивостока: Столичные эксперты откровенно схалтурили
- "Хаятты" вновь идут на продажу
- Приморье в очередной раз попробует избавиться от проклятия
- Во Владивостоке земля под застройку подешевела
- Владивостоку в собственность отдадут двадцать зданий бывших городских вузов
- Во Владивостоке можно купить военный городок со скидкой
- АИЖК избавляется от земли в районе Патрокла
Новости раздела
- Цены на квартиры во Владивостоке ставят рекорд за рекордом
- В Приморье ожидается насыщенный круизный сезон
- Обложили: Крупный российский банк вынужден продать многоэтажный офис в центре Владивостока
- Непохожие: Владивосток выбился из общероссийской тенденции
- Продукты в Китай будут возить через Владивосток
- Силовики задержали троих иностранцев в самом центре Владивостока
- Рабочие приступили к демонтажу на популярном рынке на Спортивке
- Яйца во Владивостока подешевели
- Магазины края снижают цены на "Приморскую рыбу"
- Немецких туристов будут возить во Владивосток на чартерном поезде
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В Артеме чиновники закопали в землю идею на три миллиарда
- Плату за отопление энергетики начнут начислять по-новому уже в мае
- Крупнейший корабль ТОФ пустят на гвозди
- Обложили: Крупный российский банк вынужден продать многоэтажный офис в центре Владивостока
- Непохожие: Владивосток выбился из общероссийской тенденции
- Семейному бизнесу Фургала помогут погасить кредиты
- Приморье вместе с лесом потеряет лосося
- Доллар по 70 рублей все ближе
- Во Владивостоке подожгли место обитания уток-мандаринок
- ААК "Прогресс": с заботой о каждом сотруднике
"Причин к их стагнации или падению не наблюдается. " - а какие причины к их росту? Падение уровня жизни?