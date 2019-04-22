Цены на квартиры во Владивостоке ставят рекорд за рекордом

Посредственное жилье по заоблачным ценам - такова действительность вторичного рынка дальневосточной столицы

По данным экспертов ООО "Индустрия-Р", средняя цена предложения 1 кв. метра жилья на вторичном рынке Владивостока в центре города в марте составила 148 141 рубль и сейчас штурмует отметку в 150 тысяч. При этом самое дорогое предложение квадрата в этой ценовой зоне города в прошлом месяце оказалось на уровне 367 347 рублей за 1 квадратный метр.

По другим ценовым зонам цена среднего "квадрата" вторички составляла 131 279 рублей на Первой Речке, 130 093 – на Эгершельде, 129 238 – в районе ул. Некрасовской и 123 870 рублей – на Третье рабочей. Дешевле всего "квадрат" был на острове Русском – 64 329 рубля, в отдаленной пригородной зоне – 80 542 и Садгороде – 90 673 рублей.

Максимальные предложения квартир на вторичном рынке жилья в районах Эгершельда и Чуркина немногим недотягивали до 300 тысяч рублей за 1 кв. метр, около 200 тысяч были в районах – Первой Речки, Седанки, Второй Речки, Третьей Рабочей, Некрасовской, на Проспекте 100-летия и в районе бухты Патрокл. А самые минимальные цены были зафиксированы в пригородной зоне Владивостока и в районе фабрики "Заря" - около 30 000 рублей за "квадрат".

Аналитики отметили, что в марте среднее предложение "квадрата" на вторичном рынке жилья во Владивостоке по сравнению с февралем подорожало на 2,12%, средняя цена "квадрата" достигла 116 010 рублей, а среднее предложение квартиры составило 6 773 488 рублей.

По данным экспертов столичной риэлторской группы ЦИАН, Владивосток в минувшем году вошел в десятку городов по наиболее быстрому росту цен на вторичном рынке жилья – 15%. В десятке же оказались и два других дальневосточных города – Хабаровск и Благовещенск. В них рост цен на вторичное жилье достиг 14%. Однако, по мнению этих экспертов, средняя за год цена "квадрата" вторички во Владивостоке уже по итогам всего прошлого года достигала 120 400 рублей.

Как местные, так и столичные специалисты, предполагают, что рост цен на жилье во Владивостоке в ближайшее время только продолжится. Причин к их стагнации или падению не наблюдается.