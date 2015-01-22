Продовольственное агентство Приморского края расширяет ассортимент

К началу февраля Госпродагентство Приморья расширит ассортимент закупаемых продуктов для реализации их населению, социальным учреждениям и торговым предприятиям мелким оптом, пишет газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Об этом сообщил исполнительный директор Госпродагентства Владимир Ткаченко.

По его словам, глава региона Владимир Миклушевский поставил задачу по стабилизации цен на социальнозначимые продукты, а также улучшению системы закупа.

«Мы намерены заниматься развитием продовольственного рынка Приморья. Для этого Господагентство продолжит оптовый закуп продуктов», - рассказал Владимир Ткаченко.

Сегодня в агентстве можно приобрести гречневую крупу, рис, пшено, пшеничную муку, картофель и овощи по ценам ниже рыночных. Например, килограмм риса Госпродагентство реализует по цене 40 рублей, а в розничной торговой сети он стоит от 47 рублей за килограмм. Пшено - 28 рублей за килограмм, в торговой сети - от 40 рублей. Пшеничная мука высшего сорта - от 23 до 24,5 рублей за килограмм, в рознице ее цена – от 34 рублей.

С декабря прошлого года приморцы и организации уже купили тонну муки, 1,5 тонны риса, столько же гречневой крупы, 9 тонн картофеля, 2 тонны свежей капусты, тонну лука и 600 килограмм свеклы.

Исполнительный директор агентства отметил, что к началу февраля ожидается пополнение ассортимента.

«Объем поставляемых продуктов - 67 тонн. В продажу дополнительно поступит перловая, пшеничная и манная крупы. Также, по пожеланиям покупателей, мы закупали муку в пятикилограммовой фасовке», - добавил Владимир Ткаченко.

Также он добавил, что в ассортименте сегодня есть овощи местного производства. Их запас сформирован осенью, по окончании уборочных работ.

Все продукты можно купить мелким оптом на складе во Владивостоке по адресу: ст. Весенняя, улица Заречная, д.5. (время работы: с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00).

Напомним, Губернатор Приморья Владимир Миклушевский дал поручение департаменту лицензирования и торговли совместно с органами местного самоуправления вести ежедневный мониторинг цен на 40 видов продовольственных товаров.

Для предотвращения резких скачков цен в прошлом году был создан штаб по оперативному мониторингу стоимости продуктов питания и комиссия по продовольственной безопасности и импортозамещению. Также сигналы об изменениях цен поступают от населения на телефон «горячей линии» департамента лицензирования и торговли - 8 (423) 221-58-03 и 221-58-04.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.