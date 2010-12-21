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Альянс снизил взносы
Десятого декабря во Владивостоке прошло общее собрание членов саморегулируемой организации «Альянс строителей Приморья». Ровно сто представителей компаний-членов «АСП» пришли в концертный зал театра ВГУЭС Underground, чтобы обсудить изменения в документы, утвердить размеры сметы СРО на 2011 год и ежегодного членского взноса.
Открывая собрание, председатель Совета «АСП» Владимир НЕСКОБЛИНОВ поприветствовал собравшихся и отметил, что количество представителей составляет 54% от общего числа членов СРО, а значит, необходимый кворум для голосования достигнут.
Первым пунктом повестки дня стало утверждение изменений в документы «Альянса строителей Приморья». Проекты изменений в Положение о членстве, положение о компенсационном фонде и Стандарт ведения строительства в «АСП» были размещены на официальном сайте СРО www.a-s-p.org для обсуждения и внесения корректив.
Директор партнерства Сергей ФЕДОРЕНКО подчеркнул, что необходимость поправок вызвана практической работой СРО и новой редакцией Градостроительного кодекса. В частности, в Положении о членстве расширен список должностей, по которым выдается свидетельство о допуске, уточнены условия членства и порядок оплаты взносов. Существенно дополнены и правила размещения компенсационного фонда.
После голосования за новые редакции документов участники общего собрания перешли к утверждению сметы расходов СРО и размера членского взноса на 2011 г. Стоит отметить, что в новом году ежегодный взнос в «АСП» составит 65 тыс. рублей, что на 18% меньше, чем в уходящем. При этом «Альянс строителей Приморья» будет в полном объеме выполнять свои функции по выдаче свидетельств о допуске, контролю за деятельностью членов. Снижения взносов удалось добиться за счет прироста численности членов Альянса и оптимизации расходов на 2011 год.
Сергей Федоренко также доложил собранию о членах «АСП», имеющих задолженность по оплате взносов и не имеющих свидетельства о допуске хотя бы к одному из видов работ. Он отметил, что 23 декабря 2010 года состоится заседание дисциплинарного комитета Альянса, на котором будут рассматриваться меры дисциплинарного воздействия к перечисленным им организациям.
Затем поговорили о «разном». В частности, директор «АСП» напомнил, что свидетельства о допуске, выданные по Приказу Минрегиона № 274, действуют только до 31 декабря с.г. и в «Альянсе строителей Приморья» идет активная замена старых допусков на новые, выдаваемые на основании Приказа № 624. Кроме того, с 1 января 2011 г., если в свидетельстве по организации строительства (группа видов работ № 33) не указана предельная стоимость работ по одному договору, такое свидетельство недействительно. В связи с этим генподрядчикам, которые будут участвовать в аукционах, нужно изучить требования к выдаче свидетельств, определиться с максимальной стоимостью работ по договору и представить заявления на замену истекшего допуска.
В заключение председатель совета и директор партнерства поздравили членов Альянса с наступающим Новым годом и пожелали всем выжить в сложных экономических условиях, набраться сил для дальнейшего развития, успешно продолжить работу со старыми заказчиками и обязательно найти новых.
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