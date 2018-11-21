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Необычный фестиваль пройдет в Приморье
Фестиваль «Дальневосточная рыба» впервые пройдет в Приморье по инициативе врио губернатора Олега Кожемяко. В рамках мероприятия в субботу, 24 ноября, на центральной площади Владивостока будут угощать ухой, продавать рыбу и морепродукты, сообщили газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.
Как сообщили в департаменте рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморья, гости фестиваля смогут приобрести качественную рыбу непосредственно у производителя по доступной цене. «Здесь будет представлен широкий ассортимент рыбы и рыбной продукции от более 20 рыбохозяйственных предприятий края», – уточнили в ведомстве.
Также в рамках мероприятия состоятся выступления творческих коллективов, конкурсы, мастер-классы. Всех желающие попробуют рыбацкую уху.
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