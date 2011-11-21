Обзор рынка шин в городе Владивостоке

Что может быть сложного в таком простом деле, как выбор автомобильных шин? Счастливым владельцам Toyota Corolla, Nissan Bluebird, Honda Fit и тому подобных массовых моделей в жизни повезло. Запчасти и расходные материалы к этим машинам в изобилии встречаются как на рынках, так и в автомобильных супермаркетах. Иное дело -эксклюзив.

Какая-нибудь Mitsuoka Le Seyde требует оригинального рисунка протектора и непременно спицованных дисков. А Nissan Silvia, заточенный под дрифт, - соответствующей спо-ртивной резины. Между прочим, даже обыкновенный японский микрогрузовичок Кей-класса в российских условиях становится эксклюзивом, так как подобрать к нему 12-дюймовые шины далеко не везде возможно.

Владивосток, будучи портовым городом, в этом отношении находится в выгодном положении. Японский рынок автомобильных шин настолько же богат и разнообразен, как рынок собственно автомобилей. Аналогична и политика шинных производителей - все самое лучшее и передовое поступает в первую очередь на внутренний рынок, и на заводах, расположенных за пределами Японии, может не производиться. Отсюда и огромная популярность в Приморье б/у шин, сделанных в Японии.

Причина, как и в случае с автомобилями, не только в отменном качестве, но и в огромном выборе самых разных размеров, моделей и марок. Например, для уже упомянутых Кей-каров новую резину у многих дилеров официальных брендов не найти - нет в ассортименте. А на шинных развалах шансы есть. Та же история с шинами специального назначения. Подходящую резину для снега или грязи легче найти в бездонных складах секонд - хэнда, чем на витринах автомагазинов.

Летняя пора

Однако снег уже давно растаял, и на повестке дня - подбор летних шин. Как уже упоминалось в начале статьи, обычному автовладельцу нет никакого смысла греть голову по этому поводу - в сегменте массового спроса достаточно подойти к продавцу шин и назвать требуемый размер, указанный производителем на стойке водительской двери.

Тот заглянет в компьютер и выдаст десяток возможных вариантов, из которых потребитель выбирает, как правило, наиболее приемлемый по цене. С другой стороны, иметь некоторые представления об объекте покупки, хотя бы на поверхностном уровне, все-таки будет нелишним.

Секонд - хэнд тем и хорош, что позволяет приобрести товар премиум-сегмента за относительно небольшие деньги. Если искать шины именно этой категории, то в ней очень легко ориентироваться по торговым маркам. Так, у легковых шин Bridgestone к премиум-сегменту относятся линейки Regno и Potenza, у Dunlop - Veuro и Direzza, у Falken - Digneo и Azenis. Нетрудно заметить некоторую схожесть в подходе производителей к маркированию товара. При этом первые упомянутые линейки представляют собой дорожную резину с уклоном в сторону комфорта, а вторые - в сторону спортивности, то есть одни более бесшумны, зато другие лучше управляются. Новые шины премиум - сегмента стоят дорого, зато подержанные можно приобрести по цене эконом-класса.

Бюджетный сегмент очень широко представлен в шинных магазинах Владивостока. Применительно к Bridgestone это серии B: 650, 700, RV, и Sneaker. Dunlop Windsor, Yokohama Aspec, Toyo серии J - все эти марки призваны сочетать в себе высокие потребительские свойства с умеренной ценой. Эти шины без изысков, но вполне достойный продукт. Шины этого класса популярны не только в подержанном виде. Во Владивостоке хорошо раскупается и новая резина эконом-класса, в особенности недорогие бренды типа Hankook или Kumho.

Тралим рынок

Однако вернемся к Nissan Silvia и Кей-карам. Предположим, на первое нам необходимо найти популярную в кругах стритрейсеров спортивную резину Toyo Trampio R888, а на второе - маленькие колесики типа 165/55R14 или R12. Где их искать?

Крупные шинные центры, где представлен широкий ассортимент комиссионной японской резины, - "Роса" на Снеговой, "Шинтоп" на Руднева, "1000 размеров" на Русской, "Гигантшина" на Воропаева и другие. Продавцам всегда нравится, когда человек определился, что именно ему надо. Обычно это упрощает им задачу, сводя диалог с покупателем до односложного "да - нет". Но, как мы успели убедиться, не в нашем случае. Для начала везде спрашиваем про Toyo R888. Немного странно, что на том конце провода менеджер по продажам первым делом спрашивает интересующий размер. Ноу проблем, интересует 215/50R16.

"К сожалению, такого размера нет". "А какой есть?" - сразу же возникает встречный вопрос. Дальше, в зависимости от точки продажи следует несколько вариантов ответа, суть которых в конечном итоге сводится к одному - марка R888 отсутствует. Ну и зачем, спрашивается, тогда требуемым размером интересоваться? На всякий случай попутно запрашиваем наличие в ассортименте близкой по свойствам к "трем восьмеркам" Yokohama Advan Neova. Опять запрос размера, и ответ об отсутствии. "Шинтоп", правда, сообщил об ожидаемом поступлении большой партии секонд-хэнда. Может быть, в следующий раз повезет?

С маленькими размерами дела обстоят несколько проще. 155/70R13 есть практически везде. В "Росе" нашелся даже искомый 165/55R14. А вот с двенадцатидюймовыми колесами не все так гладко. Грузовая резина такого диаметра еще худо-бедно есть в наличии, но легковую поначалу удалось отыскать только в "Шинтопе". И ту, правда, зимнюю. И к тому же без всяких скидок, хотя сезон спроса закончен. Летняя "двенадцатидюймовка" обнаружилась лишь на сайте компании "Роса" (www.ro-sa.ru) и, следовательно, в магазине "Шины, диски".

Но слава всевышнему, существует Yahoo. Там-то мы уж точно найдем и Trampio R888, и 145/80R12. Вот только бы пошлины на импорт авторезины Москва не повысила...