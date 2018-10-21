Во Владивостоке остыли топки мусоросжигательного завода

Руководитель регионального оператора по обращению с ТКО «Спецзавода №1» Сергей ЛАЗАРЕВ заявил, что 20 октября мусоросжигательный завод во Владивостоке отправил в топки последний мусор, который сюда поступал, и уже 21 октября труба перестанет дымить окончательно.

На вопрос Деловой газеты «Золотой Рог», что будет с оборудованием предприятия, Сергей Юрьевич отметил, что оно будет законсервировано и будет осуществляться такой режим его сохранения, чтобы все было сохранено для эксплуатации. При этом видятся две возможности для этого. Первая - это возможность серьезной модернизации системы очистки, которая позволила бы вернуть предприятие в строй соответствующим строгим современным экологическим требованиям, что в ближайшее время будет обсуждаться с руководителем края Олегом КОЖЕМЯКО. И вторая возможность – это продажа оборудования покупателю, который видит необходимость в таком заводе.

Подорожала ли услуга по работе с отходами для населения Владивостока с выводом из строя мусоросжигательного завода? Да. Сергей Юрьевич отметил, что та часть ТКО, которая ранее сжигалась, а это 30% от всех городских отходов, дала удорожание, и тариф фактически уже повышен, но население его не ощутило, поскольку оплату этого повышения взяли на себя перевозчики мусора.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.