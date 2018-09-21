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Во Владивостоке снизились цены на бензин
Объяснение простое – свое дело сделали визит президента России и Восточный экономическим форум, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Средние цены на бензин в России за период с 11 по 17 сентября оставались стабильными, свидетельствуют данные Росстата. Предыдущие четыре недели цены также были стабильны, до этого они снижались две недели подряд по 0,1%.
В пяти центрах регионов отмечалось снижение цен на бензин. Заметнее всего в Хабаровске и Калуге - на 0,8%, Владивостоке - на 0,7% (цены снизили АЗС "ННК" и «Роснефти»). Визит президента на Восточный экономический форум во Владивостоке позитивно повлиял не только на экономику страны и региона, но и на ценообразование отдельных компаний на топливном рынке краевой столицы.
В целом с начала года цены на бензин к 17 сентября выросли на 8,8%.
Цены на дизтопливо с 11 по 17 сентября растут на 0,1% вторую неделю подряд, с начала года оно подорожало на 9,9%.
За прошедшую неделю увеличение цен на бензин отмечалось в 21 центре субъектов РФ. Больше всего цены на него выросли в Кызыле - на 0,8%, Чите, Симферополе, Севастополе и Благовещенске - на 0,5-0,7%.
В Москве и Санкт-Петербурге за прошедшую неделю цены на бензин в среднем не изменились. На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40,69 до 43,99 рубля за литр, марки АИ-95 - от 44,55 до 47,45 рубля. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 40,70 до 42,49 рубля, марки АИ-95 - от 43,80 до 45,84 рубля за литр.
Стоимость литра бензина в среднем по РФ на 17 сентября составила 43,22 рубля, в том числе марки АИ-92 - 41,34 рубля, АИ-95 - 44,54 рубля - средняя цена на эти виды топлива осталась неизменной по сравнению с предыдущей неделей. Однако цена на АИ-98, который в среднем стоил 49,88 рубля, на предыдущей неделе составляла 49,86 рубля. Дизтопливо 17 сентября стоило в среднем по стране 44,51 рубля (10 сентября - 44,48 рубля).
Производство бензина в России с 10 по 16 сентября упало на 4,7% по сравнению с предыдущим периодом мониторинга и составило 699,2 тыс. тонн. Выпуск дизтоплива снизился на 4,4% - до 1 млн 472,4 тыс. тонн.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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