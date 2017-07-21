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В Приморье с рынка могут уйти 30-40% риелторских компаний

21 Июля 2017, 11:11 | Владивосток

По статданным за 2016 год, в России закрылось 4 138 компаний, занимавшихся посредническими услугами на рынке недвижимости, и это в два раза больше, чем за 2015 год, когда по стране закрылось 1880 аналогичных фирм, пишет деловая газета «Золотой Рог».

В то же время темп регистрации новых риелторских агентств, по данным Century21, в России существенно замедлился. Так, если в 2014 году во всех регионах страны в сумме открылись 4 159 новых агентств недвижимости, то к 2015 году число новых компаний в этой отрасли сократилось до 3 776, а в 2016 году - до 3 165.

В целом авторы исследования сообщают о 35 840 риелторских агентствах, работавших в России в 2016 году. Таким образом, за год с рынка исчезли 11,5% компаний этого профиля. По мнению авторов исследования, негативная динамика связана с кризисом 2014 года, повлекшим за собой снижение покупательной способности населения и изменение структуры рынка.

- До 2014 года равномерный рост спроса и предложения формировал низкий и стабильный уровень конкуренции между риелторскими компаниями, - отметили в Century21. - В условиях кризиса уровень спроса медленно падает, а вот предложение демонстрирует активный рост и, как следствие, жесткий уровень конкуренции. В результате «выживаемость» риелторских агентств в таких условиях слабая, ведь многие из компаний не знакомы со спецификой высококонкурентного рынка.

Рынок «индивидуалов»

Приморские эксперты рынка недвижимости в унисон высказывают сомнения в данных, предоставленных российским отделением международной сети агентств недвижимости. По словам риелторов, объективное исследование динамики закрытия старых и открытия новых риелторских агентств составить невозможно ввиду отсутствия необходимых данных.

- Довольно странное заявление, и еще более странные цифры, - комментирует директор агентства недвижимости «Городской риэлторский центр» Сергей КОСИКОВ. - Реально отследить динамику открытия новых и закрытия старых агентств невозможно. Не существует единого реестра агентств недвижимости, сами агентства очень разные по размеру и составу: от ИП из двух человек до офиса в сотни сотрудников.  Так что можно публиковать любые цифры – проверить их невозможно.

Совсем другой показатель – количество рекламных телефонов в объявлениях либо количество реально работающих риелторов, считает Косиков.

- Мы для себя мониторим эти показатели. Например, в течение 2012-2014 годов количество рекламных телефонов во Владивостоке уменьшилось примерно процентов на 15, - отмечает эксперт. - Это было связано с тем, что многие агентства меняли систему работы. С этого времени этот показатель практически стабилен. А вот количество риелторов плавно росло последние пять лет, а сейчас немного снижается.

Эксперты согласны с тем, что рынок недвижимости в России и в Приморье в частности заметно меняется: в ближайшем будущем, по прогнозам самих риелторов, с рынка могут уйти 30-40% компаний.

«Конечно, агентства закрываются, новые открываются, - добавил Косиков. - Рынок меняется, и тот, кто не может вести этот бизнес, уходит с рынка. Приходят другие. Наш бизнес в этом отношении не сильно отличается от любого другого. Хотя реалии рынка сейчас таковы, что, действительно, в ближайшие пять лет количество агентств недвижимости может снизиться процентов на 30-40.  На рынке будут хорошо себя чувствовать либо индивидуалы высокого класса, либо технологичные компании.

Вообще, по статистике в России в малом бизнесе (а агентства недвижимости являются именно таковыми) чуть более 3,5% компаний «живут» дольше трех лет.  И закрывается компаний в среднем больше, чем регистрируется.  Так мы живем вместе с рынком и следуем его тенденциям.

А что касается ангажированности информации от Century21 – это компания, которая продает франшизу.  Поэтому вполне ожидаемо, что информация о массовом закрытии агентств может привлечь к ним новых покупателей франшизы. Хотя если даже поверить их цифрам, то за последние 6 лет закрылось на 200 агентств больше, чем открылось новых».

Не доверяет отчету Century21 и руководитель агентства недвижимости «Владимир» Владимир КАПЛИНСКИЙ. - По словам эксперта, рынок недвижимости действительно превратился из рынка продавца в рынок покупателя, однако это вовсе не значит, что профессия риелтора вымирает.

- Покупатель стал более требовательным и грамотным, его выбор расширился, и это значит, что риелтор больше не может рассчитывать на то, что работа в старом формате принесет прежние плоды, - отметил Владимир Каплинский. – Пришло время подстраиваться под покупателя, изучать новые технологии продаж, обучать своих сотрудников, однако, к большому сожалению, многие компании не любят учиться новому. Некоторые компании действительно прекращают свою работу, однако специалистов при этом не становится меньше, в том числе и в Приморье. Те, кто все-таки идет по пути повышения квалификации, переходят в итоге в другие компании, создают новые. Отследить это очень сложно: единого реестра агентств недвижимости в России действительно не существует.

Гостиничная альтернатива

По мнению Владимира Каплинского, более-менее объективные данные мог бы предоставить Сбербанк, который активнее других банков России работает с ипотекой и, как следствие, с риелторскими агентствами.

- Основная проблема остается прежней: людям стало сложнее покупать жилье, а это значит, что меры, способствующие повышению покупательной способности населения, необходимо развивать, - добавил Каплинский. – Это касается и ипотечных продуктов, и первичного рынка жилья. Увеличение доступных предложений на рынке новостроя в Приморье повлияло бы и на цены на вторичном рынке. Что касается аренды, то сейчас можно отметить повышенный интерес приезжих к Владивостоку. Это касается и иностранных, и внутренних туристов, и «командировочных». А вот объем номерного гостиничного фонда Владивостока, к сожалению, пока что не может удовлетворить этот запрос. Таким образом, мы наблюдаем всплеск предложений на альтернативном рынке посуточной аренды квартир. На этот сектор и направлено сегодня основное внимание риелторских агентств.

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: фирма  продажа  недвижимость  жилье  агентство  риелтор  реклама  купля  аренда  квартира  квадратный метр  агент  компания 



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