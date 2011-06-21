Приморские брокеры стали лучшими

В рамках XIV Национального Конгресса по недвижимости, состоявшегося в г. Москве с 4 по 8 июня Российская гильдия риелторов провела конкурс среди участников рынка недвижимости «Профессиональное признание». И в одной из 14 номинаций «Лучшая брокерская компания на рынке продажи жилья - 2011», численностью сотрудников до 30 человек, опередив коллег из Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода, стала компания из Владивостока «Титул ДВ».

В конкурсе «Профессиональное признание», проводящемся с 1998 г., сегодня принимают участие многие компании, работающие на рынке недвижимости от Владивостока до Калининграда. Он стал одним из главных событий года в этой сфере деятельности. Победа в нем – свидетельство высокого уровня, достигнутого компанией.

Стоит отметить, что в этом году в работе Национального конгресса по недвижимости приняли участие около 500 представителей профессиональных объединений, риелторских организаций и компаний, работающих на рынке недвижимости, отдельные специалисты смежных сегментов рынка, представители СМИ из 23 регионов РФ и 5 зарубежных стран. Одновременно состоялся и юбилейный, ХX съезд Российской гильдии риелторов – крупнейшего общественного объединения профессионалов, работающих с недвижимостью.