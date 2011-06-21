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На рынке появились мошеннические схемы сдачи жилья
Столбы, заборы и прочие удобные поверхности в наиболее людных местах Владивостока в последнее время подверглись «нашествию» объявлений с предложениями жилья в аренду. Например, такого содержания: «Уютная гостиночка в районе ул. Фокина. За 5000 рублей в месяц». И далее – номера телефонов, где надо искать это счастье.
То, что гостинок в центре города нет, приезжий, которому на какое-то время нужна квартира, может и не знать или может за них принимать комнатушки без коммунальных удобств в районе Миллионки. Он также может не представлять себе местного реального ценника на аренду жилья, а узнав, может представить, что, наткнувшись на такое объявление, поймал за хвост жар-птицу удачи и теперь сможет хорошо сэкономить на съеме.
На самом деле смешные, в два-три раза дешевле реальных, ставки аренды на жилье для Владивостока не новинка. Они и ранее предлагались через «Дальпресс» и пр. газеты. Зачастую они использовались для «заманихи». Обратившись по объявлению в агентство или к агенту по недвижимости, человек вдруг узнавал, что дешевая квартирка ушла буквально у него из-под носа, но есть другие, хотя и подороже. Приходилось выбирать из этого «подороже». Особенно если агентству удавалось уже заранее взять с него предоплату. Тем, кому везло поселиться за смешные деньги, счастье улыбалось недолго. Затем из такого «доступного» жилья арендаторов выставляли силой – либо сами риелторы, либо хозяева, не ведавшие, что сданная ими квартира пересдается предприимчивыми арендаторами другим. При этом деньги арендатору не возвращались, и ему, наученному горьким опытом, приходилось начинать поиски жилья заново.
Кроме чисто мошеннических схем отъема денег на «крючок аренды» в этой сфере существуют и сравнительно честные виды работы с клиентами. Когда им, например, раз за разом показывают «подходящие квартиры». При этом за показ берут по 200-250 рублей. Деньги сравнительно небольшие, жилья, которое не устраивает людей, – много, и в итоге: «с миру по нитке – голому рубашка».
Наверное, лохотронщиков, хотя на местном уровне не слышал достойных примеров, наказывают и за мошенничество, и за недобросовестную рекламу, и за порчу объявлениями зданий и улиц. Но не так уж сильно. То есть, охоту не отбивают. Да и легковерные «клиенты» не переводятся.
В группе компаний «Виктория» ситуацию с выходом рекламы дешевой аренды в «наружку» полагают частным делом рекламодателей. А вот по клиентам, которые ею пользуются, высказались таким образом:
- Люди должны понимать, за какие деньги они могут реально снять нормальное жилье. Для этого достаточно прозвонить или пройтись по нескольким нормальным агентствам, не доверяя расклеенным объявлениям, и расспросить об интересных для себя вариантах. Можно, например, заглянуть к нам, и мы в компьютере бесплатно покажем: что и сколько стоит, фотографии квартир. Эта информация есть у нас и на сайте в интернете. То есть не обязательно пройти через 10-15 показов квартир «в натуре». А если хочется все же «пощупать товар», то это делается всего за 100 рублей, да и то, в случае, когда после показа человек все же не подписывает договор по аренде именно этой квартиры.
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