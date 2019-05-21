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Выставка катеров и яхт во Владивостоке Vladivostok Boat Show: как это было в 2019 году

21 Мая 2019, 17:14 | Владивосток

Международная выставка катеров и яхт завершила свою работу

Уже 11 лет мероприятие является визитной карточкой города, большим событием, которое собирает производителей и продавцов водно-моторной техники, сопутствующих товаров, товаров для спорта, отдыха и компании, предлагающие услуги в сфере яхтинга. Традиционная развлекательная программа собрала на мероприятиях более 3,5 тысяч человек, сообщили организаторы.

В этом году, уже по сложившейся традиции, мероприятие было интегрировано в программу Тихоокеанского туристского форума и являлось одной из официальных площадок.

Новинкой в программе этого года стал праздник дальневосточного вкуса – Фестиваль мидий, #МидияСаммит. Первый дальневосточный Фестиваль мидий состоялся во Владивостоке в прошлом году и стал настоящей вкусовой бомбой. Ранее с этим морепродуктом практически никто не работал, и никто не ожидал такого успеха – за несколько дней фестиваля съели три тонны мидий. В этом году эксперименты с мидией продолжились, и впервые в гастрономической истории Приморья Фестиваль вышел из стен ресторанов на открытую площадку Vladivostok Boat Show. По данным организаторов, за три дня #мидиясаммит посетили порядка 1 000 человек.


 

 

Также традиционно на выставке была представлена обширная развлекательная программа, учитывающая интересы, как взрослых гостей, так и детей. Это традиционные тест-драйвы водно-моторной техники, снаряжения, оборудования от компаний участников, серия регат "Гонка под парусом", выступления музыкальных коллективов, конкурсы и розыгрыши от партнеров выставки.


 

 

Справка: Vladivostok Boat Show – статусное событие в жизни города, которым ежегодно открывается яхтенный сезон на Дальнем Востоке. За последние восемь лет мероприятие стало визитной карточкой Владивостока. В 2018 году участниками стали более 60 компаний из России и стран АТР. За три дня выставку посетило около 3 тысяч человек.


 

 

 

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: шоу  vladivostok boat show  фестиваль  яхты  выставка  мидия  катера 



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