Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Мортранс" оставил Владивосток без морских пассажирских перевозок
Капитаны компании-перевозчика ООО "Мортранс" полностью остановили морские пассажирские перевозки, заявив, что опасаются трагедий из-за разрушенных причалов. Администрация Владивостока решает проблему перевозки пассажиров на острова и готовит заявления в прокуратуру и антимонопольные органы.
По словам представителя пресс-службы администрации Владивостока, с ООО заключен договор на морские пассажирские перевозки, действующий до конца года. Сейчас городские власти принимают меры, чтобы жители островов могли добраться до материковой части города.
Во вторник с острова Русский в центр города запущены автобусные маршруты, на которые выйдут новые муниципальные автобусы. Также решается вопрос перевозки пассажиров на другие острова, куда ходили паромы. При этом, в горадминистрации отмечают, что пирсы не находятся в аварийном состоянии. В частности, когда договор о перевозке заключался, никаких вопросов у "Мортанса" к состоянию пирсов не было. Власти уже обратились в транспортную прокуратуру и готовят заявления в прокуратуру Владивостока и УФАС.
"Перевозчики, которые заменят "Мортранс" на направлениях Песчаный, Рейнеке и Попов найдены - с ними ведутся переговоры, в ближайшее время регулярное сообщение по всем направлениям будет восстановлено", - заявили в управлении транспорта горадминистрации.
При этом в управлении напомнили, что в 2013 году "Мортрансу" в рамках контракта на прибрежные перевозки положено 156 млн рублей дотаций.В этом же контракте написано, что перевозчик обязан самостоятельно обеспечивать безопасность и качественное обслуживание пассажиров при их посадке-высадке и перевозке морскими судами.
В сообщении, распространенном ООО "Мортранс", отмечается, что причалы как на островных территориях, так и на материковой части города не соответствуют нормам безопасности. В частности, пирс на полуострове Песчаный уже давно разваливается, "и даже ходить по нему, а не то, что швартоваться теплоходам - опасно - бетон крошится, повсюду торчат куски арматуры".
"Мортранс" обязан по договору с администрацией города Владивостока выполнять регулярные рейсы на острова Русский, Попова, Рейнеке и полуостров Песчаный.
В сообщении "Мортранса" говорится, что поздно вечером 20 мая в компанию поступило письмо из мэрии, извещающее о том, что с 10 июня администрация Владивостока расторгает договор в одностороннем порядке.
"Мортранс" оказался в патовой ситуации. Односторонний разрыв договора означает, что более 300 человек, сотрудников компании, а это капитаны, матросы, кассиры - останутся без работы. А значит их семьи, а это еще около 1500 человек, - без средств существования. Согласно трудовому кодексу, компания обязана сократить всех сотрудников и выплатить им компенсации", - отмечается в сообщении.
В настоящее время все суда "Мортранса" стоят на приколе.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Новости тематики
- Время вылета из Владивостока в Москву изменилось
- Новый авиарейс связал Приморье и Республику Корея
- Из Владивостока можно будет уехать в Пусан на поезде
- Авиакомпания "Аврора" улетит с Сахалина во Владивосток
- Улететь в Москву можно будет за 7,4 тысячи рублей
- Контейнеры из Пусана выбрали удобный путь через порт Владивосток
- Улететь в Москву будет проще, но вряд ли дешевле
- В Приморье открылась первая морская АЗС
- Из Владивостока открыты новые рейсы в Сеул, Токио и Муан
- Во Владивостоке грядет подорожание общественного транспорта
Новости раздела
- Время вылета из Владивостока в Москву изменилось
- Новый авиарейс связал Приморье и Республику Корея
- "Хаятты" вновь идут на продажу
- Необычный фестиваль пройдет в Приморье
- Приморье вновь попытается избавиться от "Хаяттов"
- На золоотвале ТЭЦ-1 во Владивостоке задумали построить что-то грандиозное
- Из Владивостока можно будет уехать в Пусан на поезде
- Приморье в очередной раз попробует избавиться от проклятия
- Авиакомпания "Аврора" улетит с Сахалина во Владивосток
- Улететь в Москву можно будет за 7,4 тысячи рублей
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Правительство ликвидирует одну из крупнейших компаний Дальнего Востока
- Врио губернатора сделал приморцам подарок к Новому году
- Доллару предрекли 30-процентный обвал
- Дарькин сказал всё, что думает о Кожемяко
- Шойгу пообещал разобраться с беспределом в военных городках Приморья
- Строительство международного моста через Амур по обеим сторонам границы идет по графику
- Приморье поощрят за самые высокие темпы экономического роста
- Золотодобывающее предприятие на месторождении "Полянка" будет самым крупным в Хабаровском крае
- Новый резидент Cвободного порта Владивосток займется разведением лосося на Сахалине
- Путин назначил на Дальнем Востоке нового врио губернатора