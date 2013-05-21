"Мортранс" оставил Владивосток без морских пассажирских перевозок

Капитаны компании-перевозчика ООО "Мортранс" полностью остановили морские пассажирские перевозки, заявив, что опасаются трагедий из-за разрушенных причалов. Администрация Владивостока решает проблему перевозки пассажиров на острова и готовит заявления в прокуратуру и антимонопольные органы.

По словам представителя пресс-службы администрации Владивостока, с ООО заключен договор на морские пассажирские перевозки, действующий до конца года. Сейчас городские власти принимают меры, чтобы жители островов могли добраться до материковой части города.

Во вторник с острова Русский в центр города запущены автобусные маршруты, на которые выйдут новые муниципальные автобусы. Также решается вопрос перевозки пассажиров на другие острова, куда ходили паромы. При этом, в горадминистрации отмечают, что пирсы не находятся в аварийном состоянии. В частности, когда договор о перевозке заключался, никаких вопросов у "Мортанса" к состоянию пирсов не было. Власти уже обратились в транспортную прокуратуру и готовят заявления в прокуратуру Владивостока и УФАС.

"Перевозчики, которые заменят "Мортранс" на направлениях Песчаный, Рейнеке и Попов найдены - с ними ведутся переговоры, в ближайшее время регулярное сообщение по всем направлениям будет восстановлено", - заявили в управлении транспорта горадминистрации.

При этом в управлении напомнили, что в 2013 году "Мортрансу" в рамках контракта на прибрежные перевозки положено 156 млн рублей дотаций.В этом же контракте написано, что перевозчик обязан самостоятельно обеспечивать безопасность и качественное обслуживание пассажиров при их посадке-высадке и перевозке морскими судами.

В сообщении, распространенном ООО "Мортранс", отмечается, что причалы как на островных территориях, так и на материковой части города не соответствуют нормам безопасности. В частности, пирс на полуострове Песчаный уже давно разваливается, "и даже ходить по нему, а не то, что швартоваться теплоходам - опасно - бетон крошится, повсюду торчат куски арматуры".

"Мортранс" обязан по договору с администрацией города Владивостока выполнять регулярные рейсы на острова Русский, Попова, Рейнеке и полуостров Песчаный.

В сообщении "Мортранса" говорится, что поздно вечером 20 мая в компанию поступило письмо из мэрии, извещающее о том, что с 10 июня администрация Владивостока расторгает договор в одностороннем порядке.

"Мортранс" оказался в патовой ситуации. Односторонний разрыв договора означает, что более 300 человек, сотрудников компании, а это капитаны, матросы, кассиры - останутся без работы. А значит их семьи, а это еще около 1500 человек, - без средств существования. Согласно трудовому кодексу, компания обязана сократить всех сотрудников и выплатить им компенсации", - отмечается в сообщении.

В настоящее время все суда "Мортранса" стоят на приколе.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.