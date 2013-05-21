Энергетики бьют тревогу: энергообъекты на о. Русском могут быть законсервированы

Объекты энергетической инфраструктуры, построенные на острове Русском в ходе подготовки к саммиту АТЭС для энергообеспечения Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и дальнейшего развития территории, могут быть законсервированы. К такой мере владельца мини-ТЭЦ - ОАО «ДВЭУК» - подвигает пассивность местных властей в вопросе тарифообразования на острове. Нерешение проблемы сегодня приносит энергокомпании многомиллионные убытки.

Чтобы не допустить закрытия станций и преодолеть угрозу надежного энергоснабжения потребителей, энергетики предлагают найти тарифно-балансовое решение. Об этом в интервью «ЗР» рассказала советник генерального директора ОАО «ДВЭУК» Светлана КОВГАНОВА.

- Светлана Александровна, вопрос тарифов носит чисто технический характер? Или есть принципиальные разногласия?

- Всего понемногу. Когда появился проект саммита АТЭС, в Минрегионразвития РФ подсчитали, что остров Русский будет потреблять более 40 МВт электрической мощности и 120-130 Гкал/час тепловой нагрузки. Под такую нагрузку запроектированы и построены станции «Северная», «Центральная» и «Океанариум». В итоге текущее потребление сохраняется лишь на уровне 30-35% от проектного уровня и таким же прогнозируется на 2014 год. И это при том, что заказчик отказался от строительства четвертой мини-ТЭЦ - «Коммунальная», - предназначенной для энергоснабжения госрезиденции РФ. Фактически если сейчас законсервировать «Северную», то хватит и одной «Центральной». И то, последняя будет загружена только на 60-65%. Говорить об экономической целесообразности, сами понимаете, не приходится.

- Фактически государство перестаралось?

- Мощности созданы на перспективу, однако оплачивать перспективное развитие убытками энергетиков в корне не верно. Да, не каждый день Россия проводит столь значимые с государственной точки зрения мероприятия международного уровня. Но раз уж взялись обустраивать остров, то надо завершить все начинания. Иначе придется консервировать избыточные мощности, что вряд ли можно назвать «государственным» подходом.

Безусловно, на государственном уровне есть и будут задачи, приоритетность которых не обсуждается. Однако, на мой взгляд, не следует забывать, что строительство энергообъектов на острове Русском, как и в целом процесс реновации «большой» энергетики, - это задача государственного характера. И она не ограничивается сдачей в эксплуатацию построенных объектов, а должна учитывать также и тарифные последствия для потребителей. Другими словами, необходимо достижение баланса интересов как с точки зрения сохранения технической надежности энергоснабжения (реновация), обеспечения возможности для развития экономики региона (увеличение генерирующих мощностей и пропускной способности электросетевого комплекса), так и недопущения роста тарифов на энергоресурсы за счет нового строительства. А выработать и принять сбалансированные решения - под силу лишь государству.

Учитывая опережающие темпы роста энергоинфраструктуры, что само по себе правильно с перспективной точки зрения, единственным средством для сдерживания тарифной нагрузки является бюджетное финансирование потребителей или дотация.

Если эти решения не принимать своевременно, то ситуация может привести к весьма негативным последствиям - как финансовым, например для нашей компании, у которой возрастает риск банкротства, что делает невозможным управление госинвестициями в развитие энергетики Дальневосточного региона, так и для потребителей, качество и надежность энергоснабжения которых напрямую зависит от стабильности работы энергоснабжающей организации.

- Это даже притом, что тарифы такие высокие?

- На самом деле на 2013 год по тепловой энергии от источников генерации установлены тарифы на уровне, не покрывающем минимально необходимые расходы, связанные с эксплуатацией станций. Мы уже просчитали, что с учетом серьезной недозагрузки мощностей убытки ДВЭУК в 2013 году превысят 400 млн рублей. И где найти источник для оплаты расходов на топливо, заработную плату персоналу и налоги?

В отношении же тарифной кампании на 2014 год скажу, что в случае загрузки оборудования в режиме комбинированной выработки расчетный тариф по электрической энергии для мини-ТЭЦ «Северная» и «Центральная» превысит 5 рублей за 1 кВт/ч, тепловой энергии - порядка 3 тыс. 740 рублей за 1 Гкал (без учета убытков 2013 года). При снижении доли выработки электрической энергии и загрузки станций в режиме котельных объем отпуска электроэнергии от «Центральной» снизится до 25,1 млн. Как следствие, энерготариф составит 9,4 рубля за кВт/ч, а по теплу – 3 тыс. 974 рубля за Гкал. Ведь при производстве двух видов продукции деление в энергетике достаточно условное. Отпускается электроэнергия с теплом или только тепло - неважно. Топливо все равно сжигается, только в разных режимах. И амортизация, как величина постоянная, тоже дает о себе знать. Вот тарифы и получаются выше, чем по региону, но при этом они экономически обоснованные.

Последствия социального характера при таких тарифах очевидны. Но, к сожалению, развитие законодательной базы в сфере ценообразования по тепловой энергии направлено на обязанность существования единой теплоснабжающей организации на территории муниципального образования. Как следствие, и тариф на тепло должен быть единый. Как мы будет расходиться в этом вопросе? Не знаю. Одно ясно: нельзя посадить остров Русский с федеральным финансированием на пенсионеров Владивостока. Это неправильно.

- Что вы предлагаете?

В любом случае простого линейного решения быть не может - необходима реализация комплекса мер, каждая из которых сыграет свою роль в снижении тарифной нагрузки на потребителя.

Первоочередным мероприятием, безусловно, должна быть загрузка станций по максимальной выработке электрической энергии в теплофикационном режиме. Решение данного вопроса не зависит только от производителя, затрагивает также интересы ОАО «ДГК» и ОАО «ДЭК», требует принятия соответствующих решений со стороны системного оператора, ФСТ России, регулирующего органа субъекта РФ.

Кроме того, необходимо также ведение совместной работы с краевой администрацией, по определению загрузки генерирующих мощностей острова и выстраиванию тарифной политики в отношении отпускаемой энергии исходя не из исключительно текущей ситуации, но из перспективных планов (3-5 лет) развития инфраструктуры, включая новое строительство - жилье, коммерческая недвижимость.

Указанные мероприятия не решат в одночасье проблемы по доведению тарифов Русского до уровня материковой части Владивостока, но они жизненно необходимы для решения этой весьма непростой задачи в среднесрочной перспективе.

- А если транспортировать электроэнергию во Владивосток?

- Мы прорабатываем и данный вопрос тоже. Проблема в том, что сделать это не так просто. Энергопотребление Владивостока является условно постоянной величиной (в релевантном диапазоне). И, чтобы вклиниться в этот поток, «Приморской генерации» (филиал ОАО «ДГК». – Прим. авт.) придется разгрузить ТЭЦ-2. Однако здесь необходимо учитывать технологическую возможность (или невозможность) разгрузки станций юга Приморья, а также пропускную способность электросетевых объектов ОАО «ДРСК» на материковой части Владивостока.

Опять же принятие такого решения влияет на уровень цены электроэнергии на оптовом рынке и должно учитываться при формировании тарифно-балансовых решений на предстоящий год.

- Ваше резюме по сложившейся ситуации?

- Строительство на Русском показало, что обеспечение экономической эффективности вложенных средств при строительстве в государственных масштабах, в частности объектов «большой» энергетики, - многоуровневая и весьма непростая задача. Кроме решения проблемы источника инвестирования, требуется отработка схемы обеспечения жизнедеятельности построенных объектов с точки зрения покрытия издержек на их содержание и эксплуатацию - «нагружать» тариф в принципе неправильно, перекладывать проблему на плечи энергетиков - также не выход из ситуации. И один, и другой подходы ведут в тупик, т.к. направлены они лишь на завуалирование проблемы, а не ее решение.

Для формирования взвешенного подхода ценообразования в среднесрочной перспективе необходима совместная работа всех заинтересованных участников процесса энергоснабжения - ОАО «ДВЭУК», системного оператора, ОАО «ДГК», ОАО «ДЭК», администрации Приморского края, основных потребителей (ДВФУ), ФСТ России, Минэнерго РФ. Только так можно выработать решение, которое обеспечит баланс интересов всех участников энергоснабжения. И это, на самом деле, самое сложное - свести всех за одним столом с целью решения общей задачи.

Мы уже предложили провести краевой администрации такое совещание, с тем чтобы потом выйти на правительственный уровень с четким и конкретным проектом. Однако пока власть молчит.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

P.S. «ЗР» предлагает считать данный материал официальным запросом в органы власти Приморского края. Газета готова опубликовать позицию соответствующих органов по вопросам энергообеспечения острова Русского.