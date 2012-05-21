"Мегафон" обещает 4G во Владивостоке к концу лета

ВЛАДИВОСТОК, 17 мая, ZRPRESS. ОАО "Мегафон" планирует в конце лета в партнерстве с ООО "Скартел" (бренд Yota) запустить сеть LTE (4G) во Владивостоке, сообщил замглавы оператора Валерий ЕРМАКОВ на пресс-конференции в Москве.

"Объемы проекта сейчас находятся в разработке. Я думаю, что это будет покрытие в пределах города Владивостока и также мы будем готовить покрытие на острове Русском для проведения саммита АТЭС", - ответил Ермаков на вопрос корреспондента "ЗР".

"Мегафон" уже начал работу в Новосибирске и Краснодаре, а 14 мая запустил сеть LTE на инфраструктуре ООО "Скартел" в Москве. В отличие от предложений 3G-операторов, тарифы новой сети не предполагают ограничений по трафику.

Long Term Evolution (LTE) - стандарт беспроводной связи четвертого поколения (4G).

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».