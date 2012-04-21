В популярном гипермаркете Владивостока сегодня можно выпить и закусить даже ночью

ВЛАДИВОСТОК, 20 апреля, ZRPRESS. Всем известно, что во Владивостоке, как и в большинстве регионов страны, действует закон, запрещающий продажу спиртного в ночные часы. Однако предприниматели здесь проявляют просто чудеса изобретательности.

Например, во Владивостоке купить алкоголь можно, воспользовавшись услугами специализированных компаний по ночной доставке спиртного, заказав у них зажигалку. При этом нужный вам напиток станет «подарком» за заказ.

А на днях известный городской гипермаркет перевел свое кафе на круглосуточный режим работы и, вероятно, повысил классность этого заведения общепита. Как известно, продавать алкоголь в ночное время суток простой забегаловке не разрешат.

Теперь в кафешке можно круглосуточно отовариваться алкоголем всех мастей по ценам… магазина. В ассортименте все – вино, шампанское, вермут, водка, коньяк, виски... Купить пиво здесь можно было и до этого, а теперь еще и коньячку рюмочку нальют.

В кафе обнаружилась еще одна особенность: купить вышеуказанный алкоголь по банковской карте вам не удастся - только за нал. На кассе висит объявление о том, что карты не принимаются по техническим причинам. Но на вопрос: когда, собственно, начнут принимать карты, услужливая продавец кафе, видимо, потеряв бдительность, уточнила: с терминалом все в порядке – это распоряжение администрации...

«Золотой Рог».