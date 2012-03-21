Приморье готовится к проведению международной туристской выставки

Приморье готовится к проведению XVI Тихоокеанской международной туристской выставки «Pacific International Tourism Expo» PITE.

Очередное рабочее совещание по подготовке к мероприятию провел директор департамента международного сотрудничества и туризма Приморского края Евгений Маркин. В нем приняли участие крупнейшие туристические компании и ассоциации Приморья, представители вузов края и многие другие.

Участники совещания обсудили возможность выступления ДВФУ и ВГУЭС в качестве соорганизаторов мероприятий в рамках «Приморской недели туризма и отдыха».

Евгений Маркин отметил, что Неделя туризма и отдыха станет самым событийным мероприятием в туристической отрасли края в преддверии Саммита АТЭС-2012.

«Она послужит очередным толчком развития отрасли, а также сыграет большую роль в расширении границ взаимопонимания и доверия между людьми разных религий и культур», - подчеркнул директор департамента.

«Золотой Рог».