НТК переводит абонентов на современные тарифные планы

ОАО «Новая Телефонная Компания» начало оптимизацию линейки тарифных планов, как голосовых, так и мобильного Интернета. Она коснулась как физических лиц, так и корпоративных клиентов. В самой компании это объясняют необходимостью сокращения линейки архивных тарифов, чтобы условия всех тарифных планов соответствовали современным тенденциям на рынке сотовой связи.

Действительно, до последнего времени в НТК была одна из самых широких линеек тарифов на рынке. Однако большинство из них давно перешли в отряд архивных, подключение к которым закрыто. За 19-летнюю историю компании таких тарифов накопилось не мало. Некоторые абоненты компании, выбрав один раз - 10 лет назад - тарифный план, ни разу его не сменили. Но в 2002, и даже в 2007 году рыночные цены на сотовую связь были совсем другими и с тех пор многократно снижались. В итоге к 2012 году оказалось, что часть клиентов платит по ценам прошлого века. Новое руководство НТК решило эту ситуацию изменить.

Досье «ЗР»

В апреле 2011 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила ОАО «ВымпелКом» (ТМ «Билайн») покупку приморского оператора ОАО «Новая Телефонная Компания» у корейской KT Corp. 5 мая представители компаний сообщили о достижении финальных договоренностей. В соответствии с условиями подписанных документов федеральный оператор приобретал акции, исходя из оценки компании на бездолговой основе в размере $420 млн. 5 июня был закрыт первый этап сделки - приобретение 90% акций ОАО «НТК». К концу 2011 года в собственность ОАО «ВымпелКом» перешли 99,99% акций приморского оператора.

- Например, у пользователей тарифа для USB-модема «Онлайн VIP» абонентская плата составляла 1400 рублей в месяц. Сейчас действует тариф со схожими показателями (нет ограничения скорости, за мегабайты сверх пакета плата не взимается) - «Онлайн безлимит» с абонентской платой в 350 рублей. В итоге было принято решение - всех пользователей мобильного Интернета перевести на новый тариф. Это позволит повысить лояльность клиентов по отношению к компании, - прокомментировал изменения директор по массовому рынку ОАО «НТК» Сергей ДАНКАН.

Современный потребитель диктует свои условия рынку - слишком большой ассортимент становится препятствием при выборе. Пользователю проще сориентироваться в 2-3 тарифных планах, чем детально разбираться в паре десятков. В итоге все операторы предлагают несколько тарифов, рассчитанных на определенные целевые группы, и один-два массовых тарифа. Если же сохранять в архиве уже закрытые к подключению тарифные планы, то линейку можно расширять до бесконечности.

Досье «ЗР»

Вся линейка тарифных планов для массового рынка, включая закрытые для подключения архивные, составляла у НТК 63 тарифа, многие из которых потеряли свою актуальность: стоимость местного звонка могла достигать 10 рублей.

- В процессе оптимизации тарифной линейки пользователи большинства устаревших тарифных планов были переведены на тарифы без абонентской платы и с более актуальной стоимостью услуг мобильной связи. В результате оптимизации в линейке останется 5 тарифов, - уточняет Сергей Данкан.

Первыми на современные тарифные планы перешли абоненты - физические лица. Для них этот процесс завершился в середине февраля. В марте оценить нововведения смогут и корпоративные клиенты ОАО «НТК».

Очевидно, что в итоге данной оптимизации компания потеряет часть дохода, и далеко не каждый мобильный оператор может себе это позволить. Но, по словам представителей компании, в рамках интеграции с федеральным оператором для НТК принципиальным стало повышение лояльности своих абонентов. Реклама.

Сергей КУЗЬМИН, «Золотой Рог».