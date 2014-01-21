В Приморье Тихоокеанская мостостроительная компания отбилась от очередного иска

Апелляционный суд подтвердил отказ властям Приморья в иске к генподрядчику строительства моста через бухту Золотой Рог во Владивостоке.

Пятый арбитражный апелляционный суд 20 января оставил без изменения решение Арбитражного суда Приморского края, отказавшего департаменту дорожного хозяйства Приморского края в удовлетворении иска о взыскании 131,602 млн рублей с ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания" (ТМК, Уссурийск), генподрядчика строительства моста через бухту Золотой Рог во Владивостоке.

Департамент дорожного хозяйства Приморского края обратился в Арбитражный суд Приморского края с исковым заявлением к ЗАО "ТМК" о взыскании 131 млн 601,706 тыс. рублей копеек, в том числе 2 млн 395,222 тыс. рублей штрафных санкций и 129 млн 206,484 тыс. рублей, подлежащих возврату.

30 июня 2008 года между истцом и ответчиком был заключен государственный контракт на выполнение работ по объекту "Строительство мостового перехода через бухту Золотой Рог в городе Владивостоке на автомагистрали, связывающей федеральную дорого М-60 "Уссури" Хабаровск-Владивосток с островом Русский".

Мотивируя исковые требования, истец указал на тот факт, что при исполнении обязательств по госконтракту подрядчик допустил просрочку в сроках выполнения объема работ. За период с 1 июля по 25 июля 2012 года сумма неустойки составила 2 млн 395,222 тыс. рублей.

Кроме того, в контракте была предусмотрена обязанность подрядчика продать все разобранные временные здания, сооружения и конструкции, используемые для выполнения работ, и возвратить вырученные средства департаменту. Сумма средств, подлежащих возврату, составила 129 млн 206,484 тыс. рублей.

Изучив материалы дела и установив отсутствие вины ответчика в просрочке выполнения работ, послужившей причиной начисления штрафных санкций, Арбитражный суд Приморского края принял решение отказать в удовлетворении исковых требований.

Пятый арбитражный апелляционный суд оставил данное решение без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Как уже сообзал ZRPRESS.RU, хабаровское ОАО "Дальмостострой" (входит в "Группу Е4") в ноябре 2013 года подало заявление в Арбитражный суд Приморского края о признании ЗАО "ТМК" банкротом. Однако суд 9 декабря отказал в принятии заявления.

ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания" занимается строительством мостов, надземных автодорог, тоннелей и подземных дорог, другими строительными работами. Уставный капитал АО составляет 3 млн рублей, который разделен поровну между ООО "Илан" и ООО "Эмити" (Владивосток).

Вантовый мост "Золотой" через бухту Золотой Рог - один из объектов, который был возведен во Владивостоке к саммиту АТЭС. Вместе с мостом на остров Русский он стал основой для новой транспортной системы Владивостока.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.