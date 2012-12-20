Приватизация: воспеваемая и проклинаемая

В конце декабря принято подводить итоги года уходящего. И правильно. Однако большое видится на расстоянии. В уходящем году мы не отметили много дат. В том числе не отметили двадцатилетие приватизации, начавшейся в 1992 году. А ведь она (для кого проклятая, для кого благодатная) перевернула нашу жизнь принципиально, ну как полюса земли, как черное и белое, как лед и пламень, как коммунизм и капитализм.

Она сделала другой страну. Те, кому в 1992-м было хотя бы лет 18-20, с изменениями согласились легко, а те, кому было 50, утонули в разочарованиях, кто-то – в нищете. Приватизация породила все, чем мы сейчас живем и с чем сталкиваемся ежедневно, начиная с частных в большинстве своем квартир и мест работы и заканчивая ну хотя бы ЗАО «ГЛОНАСС», у которого плохо летают ракеты.

В 1992 году была объявлена частная собственность на землю и возможность ее купли-продажи; производители могли сами устанавливать цену на продукцию. В 1992 году в России был введен НДС; появилось казначейство, отменена монополия государства не алкоголь. Россию приняли в МВФ. Началась передача имущества КПСС, так, к слову, бывший орган ЦК КПСС газету «Правда» купил грек Яннис ЯННИКОС. (А куда делось богатство профсоюзное – до сих пор большая загадка и на уровне Приморского края тоже). Создана налоговая полиция. Принят закон «О защите прав потребителей». Начата реформа ЖКХ, до сих пор не закончившаяся… Это только некоторые экономические преобразования.

Но главное, в 1992 году началась массовая приватизация через ваучеры. Этот ваучер, как писала тогда «Советская Россия», «внушает превосходство материальных ценностей над духовными, идеализирует общество потребления». 20 лет назад думать о потреблении – по советской идеологии, признаке капиталистического общества - считалось стыдным. А вышло вроде не так страшно. Или не вышло еще?

Во всем виноватый ЧУБАЙС считает, что «целью приватизации было построение капитализма в России, причем в несколько ударных лет, выполнив ту норму выработки, на которую у остального мира ушли столетия». Словом, эти двадцать перевернули мир отдельно взятой страны в уникально короткий срок. Приватизация породила кроме рыночных механизмов еще и такие явления, как рейдерство (не потому, что явление хорошее, а потому, что возникло), повальное переименование в менеджеры от гендиректоров до уборщиц, крышевание (например, МВД, по некоторым данным контролировало в 90-е 30% бизнеса) и многое что еще: олигархию, например, или науку воровать. Как учил один во всех отношениях уважаемый менеджер: «Воровать нужно не с инвестиций, а с прибыли».

Про криминальную составляющую последствий приватизации, а особенно про коррупцию, сильно раздобревшую за двадцать лет, расскажет каждый. Но оказалось еще, что наш человек так изощренно может обманывать ради денег… Когда они - ощутимые - появились. То есть ради ДЕНЕГ, конечно…

Базис, как учили, определяет надстройку. Он ее и определяет: у кого маломальский капиталец - тот не просто депутат, тот председатель хотя бы комитета в каком-нибудь парламенте, а кто без штанов - тот депутат-оппозиционер. Правило устойчивое, но и, как всякое правило, имеет исключение. Так, олигархов-оппозиционеров Россия тоже знает.

И все-таки бизнес, осев во властных структурах, таким образом законодательно охраняет свою собственность. Не в укор сказано, а как факт. И пока бизнесу там интересно, у нас будет формироваться государство «для своих». До тех пор депутаты всех уровней будут громко хвастаться социальной направленностью своих решений, скромно умалчивая о законодательных льготах для бизнеса.

Вы думаете, приватизация закончилась? Только что в послании президента Федеральному Собранию Владимир ПУТИН объявил о новой приватизации, которая «не должна иметь ничего общего с практикой 90-х годов, пресловутыми залоговыми аукционами». По его словам, приватизация должна быть основана на продаже госсобственности, которая повлечет за собой не только «поступление средств в бюджет», но и «появление легитимного уважаемого собственника». В Приморье уже объявлено о намерении приватизировать в 2013 году два коммунальных монстра – «Примводоканал» и «Примтеплоэнерго».

Эту задачу про уважаемого собственника Чубайс тоже имел в виду двадцать лет назад. Добился ли? А вот тут как посмотреть. С одной стороны, собственник – опора экономики страны, без него нынче никуда, невозможно же игнорировать, да и не нужно. С другой, по данным компании Profi Online Research, важнейшим качеством, за которое люди ценят олигархов, является их деловая хватка. Но! Чем ниже строчку занимает предприниматель (то есть чем меньше у него денег), тем большему количеству респондентов он нравится за честность, чистоту репутации и скромность.

Словом, при всем уважении к деньгам бизнесменов (и пусть даже зависти) между честностью и богатством пока не поставить знака равенства. Посмотрим, что будет через следующие двадцать лет.

Ольга ЖУРМАН, редактор отдела информации. Газета «Золотой Рог», Владивосток.