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Суражевские розы расцвели к Новому году в Приморье
Ассортимент цветочного рынка в предпраздничные дни традиционен. И спрос в этом году, по мнению участников рынка, едва ли выйдет за рамки обычного краткосрочного, хоть и довольно существенного роста. В течение двух недель цветы, растения, елки, изделия из натурального растительного и имитирующего его искусственного материала будут на пике продаж. По некоторым оценкам, ежедневные продажи цветочных подарков в этот период вырастают в среднем в 3-5 раз.
Одну из наиболее устойчивых тенденций новогоднего рынка наблюдатели связывают с ростом интереса к искусственным елкам. Главный тренд - эффект натурализма, выраженный в популярной фразе back to nature. В последние годы качество искусственных елок растет ежегодно, как, собственно, и цена. Новые коллекции елок на этот раз готовы предложить как сетевые цветочные продавцы, так и отдельные салоны Владивостока. По словам Сергея СЕРГЕЕВА, владельца сети «Бизнес-букет», в этом году они предложат покупателям высококачественные импортные искусственные елки, практически в точности имитирующие натуральные.
Как правило, такая продукция относится к премиальному классу, потому у нее ограниченный спрос. Тем не менее именно этот сегмент ежегодно представляет эксклюзивные новинки. Салон «Доминик Декор» в этом году привез из Европы 5 элитных искусственных елок стоимостью от 40 до 50 тыс. руб. По словам директора салона Александра КАЧУРИНА, в премиальном сегменте в последнее время был заметен рост спроса, и компания впервые привезла в таком количестве дорогие елки. В прошлые годы продажи ограничивались 1-2 экземплярами, да и стоимость их не превышала 35 тыс. руб.
Еще одной новинкой новогоднего рынка на этот раз станут живые цветы, выращенные в ОПХ «Дальневосточное». В то время как частные теплицы, не выдержав конкуренции с привозным цветком из-за дороговизны топлива, практически прекратили производство цветов в зимнее время, это предприятие, выпускающее продукцию под брендом «Суражевка», только приступило к их выращиванию. С сентября 2011 на рынке Владивостока можно купить местные суражевские розы. И на новогодние праздники приморские розы составят конкуренцию импортным цветам.
Если преимуществом местных роз будут их естественные природные свойства, то в ассортименте импортных живых роз выделяются цветы со специфичными праздничными эффектами. Как рассказал Александр Бачурин, на рынке появятся живые «заснеженные» розы, эффект которых создан искусственными красителями. Цена такой розы будет примерно в полтора раза выше обычной розы.
Ну и, конечно, не останется вне праздника такой консервативный сегмент цветочного рынка, как горшечные цветы. Классическая европейская традиция предписывает встречать Рождество с цветущим рождественским деревом - плансетией. Во Владивостоке к празднику это растение предлагают практически все крупные продавцы цветов.
Елена АБАШЕВА, «Золотой Рог».
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