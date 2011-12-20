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Огурцы во Владивостоке резко подорожали
Во Владивостоке в эту зиму резко подорожали огурцы. Сейчас оптовая цена местных тепличных огурцов составляет 70-80 руб. за кг, что на 30-40% больше, чем в декабре прошлого года. Резко поднялась и оптовая цена на китайские овощи.
Если в прошлом году килограмм китайских огурцов стоил в опте 45-50 руб., то сейчас на оптовом рынке Уссурийска цена доходит до 90 руб. И это, вероятно, не предел. К новогодним праздникам продавцы ожидают повышение цены.
Причиной столь резкого подорожания этого овоща оптовые продавцы считают закрытие крупного тепличного хозяйства ДЭМ «Приморье», работавшего во Владивостоке. Местных овощей на приморском рынке с уходом этого производителя стало намного меньше, что позволило оставшимся участникам рынка резко поднять цену. Очевидно, восполнить образовавшуюся пустоту оказалось не по силам даже китайцам. Сейчас продавцы говорят о снижении продаж на 20-30% по сравнению с прошлогодними объемами.
Елена АБАШЕВА, «Золотой Рог».
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