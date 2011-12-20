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Европейские инвесторы интересуются Приморьем
На минувшей неделе Приморье впервые принимало представителя Международной федерации профессионалов рынка недвижимости (FIABCI). Край посетила член правления этой федерации, представитель FIABCI в ООН и одновременно президент отделения FIABCI-Болгария Антония ВИРТ.
На встрече с журналистами, которая была организована в отделении Сбербанка РФ №8635, управляющая этим подразделением Ольга ДОЛГОВА, отметила, что «без риэлторских компаний, без всех участников рынка недвижимости у нас бы не получалось так успешно взаимодействовать, существовать и увеличивать свою долю на нем. Наша задача – это не только выдавать кредиты, но и оказывать нашим клиентам содействие в услугах квалифицированных риэлторских компаний».
А президент Дальневосточной гильдии риэлторов, вице-президент Российской гильдии риэлторов Владимир КАПЛИНСКИЙ подтвердил, что взаимодействие риэлторов и банкиров активно развивается: «Сбербанк в последнее время приятно изменился как в плане появления добрых отношений в работе с профессионалами рынка недвижимости, принятии их предложений, так и в разнообразии новых ипотечных продуктов, с которыми можно успешно работать». По его мнению, включение в это партнерство профессионалов международного уровня открывает новые возможности на местном уровне.
Как отметила Антония Вирт, для специалистов по недвижимости из других стран особый интерес представляют новые территории, с которыми они могли бы работать через партнерства с местными коллегами. В этом отношении Москва и Питер им уже давно понятны, а вот Приморье может стать новым полем для успешной деятельности. Гарантии этого - осуществление в крае крупных инфраструктурных проектов и строительство объектов к саммиту АТЭС.
Именно среди потенциальных зарубежных инвесторов, которые проявляют интерес к Приморью, представитель FIABCI и видит тот предполагаемый круг клиентов, с которыми можно будет работать в ближайшие годы. В этом отношении перспективно европейское направление, по которому международные специалисты уже начинают сотрудничать с РГР и Дальневосточной гильдией риэлторов. По мнению г-жи Вирт, Сбербанк, как и некоторые зарубежные банки, может стать членом FIABCI. Кстати, эта организация открыта и для архитекторов, и для консультантов, и для страховщиков, то есть для всех, кто обеспечивает полный цикл сделок на рынке недвижимости.
Сегодня российский покупатель проявляет повышенную активность на рынках Европы, Америки и Азии. А вот обратного потока пока нет - иностранным инвесторам очень мало известно о потенциале российских регионов, в частности Владивостока, Находки, всего Дальнего Востока, который, по мнению Антонии Вирт, в ближайшие годы может стать вторым по привлекательности для них в России после столицы. Особенно это касается крупных инвесторов. «Я здесь, потому что Владивосток – это сокровище, и здесь уже есть надежные партнеры, с которыми болгарские риэлторы могут работать на полном доверии», - сказала она.
Кстати, в связи с последним экономическим кризисом цены на болгарскую недвижимость снизились примерно на 30%, а это привлекло в страну новый поток покупателей из России. Однако на самом побережье Черного моря цены на жилье практически не упали – просто нет предложения. Хотя объекты на расстоянии 3-5 километров от моря подешевели и стоят, как в Испании…
Антония Вирт не поручилась, что в Приморье могут прийти болгарские инвесторы, но «крупные европейские» наверняка – в сферы, связанные с производством, развитием инфраструктуры, портов, рекреационных объектов, которые должны улучшать качество жизни.
При этом, по ее мнению, надо очень осторожно планировать Владивосток, чтобы сохранять его прекрасный природный комплекс. И в этом FIABCI может поспособствовать через архитекторов, имеющих богатый опыт такой «осторожной» работы в других странах мира. Дело – за организацией конкурсов, в которых архитекторы могут принять участие.
Виктор КУДИНОВ, «Золотой Рог».
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